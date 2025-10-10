La ce oră va fi anunțat premiul Nobel pentru Pace 2025 și când a luat de fapt decizia Comitetul norvegian

Joergen Watne Frydnes, liderul Comitetului norvegian pentru Nobel este cel care va anunța cine va câștiga Premiul pentru Pace. Foto: Jonas Been Henriksen / AFP / Profimedia

Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace 2025 va fi anunțat vineri, într-un an marcat de eforturile președintelui american Donald Trump pentru a obține ceea ce este, fără îndoială, cel mai prestigios premiu din lume, notează Reuters.

Trump și-a exprimat deschis dorința de a câștiga premiul obținut de patru dintre predecesorii săi: Barack Obama în 2009, Jimmy Carter în 2002, Woodrow Wilson în 1919 și Theodore Roosevelt în 1906.

Cu excepția lui Carter, toți au câștigat premiul în timpul mandatului, Obama fiind numit laureat la mai puțin de opt luni după preluarea funcției, caz în care se află și Trump în prezent.

Când a fost luată de fapt decizia privind Nobelul pentru Pace

Dar când Joergen Watne Frydnes, liderul Comitetului Nobel norvegian, va lua cuvântul la Institutul Nobel norvegian din Oslo la ora locală 11:00 (ora 12:00 în România), experții în materie de premii consideră că este extrem de puțin probabil ca numele lui Trump să fie citit.

Trump a anunțat miercuri încheierea unui armistițiu în Gaza , care prevede și eliberarea ostaticilor, în cadrul primei faze a inițiativei sale de a pune capăt războiului din Fâșie.

Dar, potrivit cotidianului norvegian VG, comitetul a luat decizia luni – înainte de anunțarea acordului – și chiar dacă cei cinci membri ai săi ar fi știut despre acesta înainte de a face alegerea pentru premiul din acest an, este puțin probabil că s-ar fi grăbit să ia o decizie pe care de obicei o dezbat luni întregi.

Observatorii cu experiență în acordarea premiului Nobel spun că o victorie a lui Trump era extrem de improbabilă, ei invocând ceea ce ei consideră a fi eforturile sale de a demola ordinea internațională de după al Doilea Război Mondial, la care comitetul Nobel ține atât de mult.

Cine altcineva ar putea să ia premiul

În schimb, ei spun că comitetul ar putea dori să pună în evidență rețeaua de voluntari sudanezi Emergency Response Rooms, un organism al ONU precum UNHCR, UNICEF sau ICJ, sau o organizație umanitară precum Crucea Roșie sau Medici fără Frontiere.

De asemenea, ar putea pune în lumina reflectoarelor jurnaliștii, după un an în care mai mulți lucrători din mass-media decât oricând au fost uciși în timp ce relatau știrile, majoritatea dintre ei în Gaza.

Dacă ar fi așa, comitetul ar putea recompensa Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor sau Reporteri fără Frontiere. Și surprizele nu sunt ceva ceva rar.

Ce a scris Alfred Nobel în testamentul său

Fundația pe care se bazează cele cinci comitete Nobel pentru luarea deciziilor este testamentul din 1895 al industriașului suedez Alfred Nobel, care a instituit premiul pentru pace alături de cele pentru literatură, chimie, fizică și medicină.

Nina Graeger, directoarea Institutului de Cercetare pentru Pace din Oslo, a declarat că retragerea SUA din Organizația Mondială a Sănătății și din acordurile climatice de la Paris din 2015, precum și războiul comercial cu aliații, contravin spiritului testamentului lui Nobel.

„Dacă ne uităm la testamentul lui Alfred Nobel, acesta pune accentul pe trei domenii: unul este realizările în materie de pace: negocierea unui acord de pace”, a spus ea. „Celălalt este să lucreze și să promoveze dezarmarea, iar al treilea este să promoveze cooperarea internațională.”

Asle Sveen, istoric al premiului, a citat, printre alte motive, încercarea lui Trump de a se apropia de președintele rus Vladimir Putin.

„Admirația sa pentru dictatori joacă, de asemenea, împotriva lui”, a spus Sveen. „Acest lucru contravine voinței lui Alfred Nobel.”

Cum decide comitetul Nobel

Persoanele cu informații din interior spun că premiul este rezultatul unui proces deliberativ de un an, în timpul căruia punctele forte și punctele slabe ale candidaților sunt dezbătute de comitetul format din cinci membri.

Nominalizările pentru premiu trebuie să ajungă la comitet până la 31 ianuarie. Membrii comitetului pot face și ei nominalizări, dar acestea trebuie făcute până la prima ședință a comitetului din februarie.

După aceea, comitetul se întrunește aproximativ o dată pe lună. Decizia tinde să fie luată în august sau septembrie, dar poate fi luată și mai târziu, așa cum a fost cazul în acest an.

Comitetul Nobel spune că este obișnuit să lucreze sub presiunea oamenilor sau a susținătorilor acestora, care spun că merită premiul.

„Toți politicienii vor să câștige Premiul Nobel pentru Pace”, a declarat Frydnes, liderul comitetului Nobel, pentru Reuters.

„Sperăm că idealurile pe care se bazează Premiul Nobel pentru Pace sunt ceva pentru care toți liderii politici ar trebui să facă eforturi… Observăm atenția, atât în Statele Unite, cât și în întreaga lume, dar, în afară de asta, lucrăm la fel ca întotdeauna”, a adăugat el.