La doar 17 ani, Fabian Lupoi va reprezenta România la cea mai prestigioasă competiție gastronomică din lume: „A existat un moment în care presiunea s-a simțit foarte puternic”

Fabian Andrei Lupoi are 17 ani și a câștigat titlul de „Best Commis” (n.r. Cel mai bun ajutor de bucătar) la prima Selecție Națională Bocuse d’Or România, competiție la care a fost cel mai tânăr participant. „Au existat perioade în care efortul fizic și mental părea copleșitor, iar timpul liber aproape inexistent”, spune Fabian.

Fabian este elev la Colegiului Economic „Maria Băiulescu” din Brașov, dar este și ajutor de bucătar la Restaurantul Belvedere din același oraș. Și-a descoperit pasiunea pentru bucătărie încă de mic. „Am început gătesc din curiozitate, acasă, urmărindu-mi familia și încercând rețete simple. Cu timpul, am învățat mult prin practică, din cărți, si de la alți bucătari“, povestește Fabian.

La vârsta de 15 ani era deja decis să urmeze o carieră în acest domeniu. L-a atras combinația dintre creativitate și precizie din domeniul culinar, dar drumul până aici n-a fost unul ușor. A simțit presiunea de a performa constant și de a atinge standarde înalte în fiecare etapă a carierei sale. „Au existat perioade în care efortul fizic și mental părea copleșitor, iar timpul liber aproape inexistent”, spune tânărul.

Premiul „Best Commis” câștigat la prima Selecție Națională Bocuse d’Or România, a fost cel mai important moment al carierei sale. „Faptul că am fost cel mai tânăr concurent mi-a confirmat că sunt pe drumul cel bun. A însemnat multă muncă, emoții și presiune, dar și o motivație uriașă să continui să mă perfecționez”, spune Fabian.

La Bocuse d’Or Europe 2026, care se va desfășura la Marsilia în perioada 15-16 martie, el va reprezenta România alături de echipa din care mai fac parte Chef Vasilică Bejenaru și Liviu Preda. Este prima dată când țara noastră participă la finala europeană a Bocuse d’Or, considerată cea mai prestigioasă competiție gastronomică din lume.

„Este o onoare și o responsabilitate imensă. Pentru mine, această selecție reprezintă atât recunoașterea muncii depuse până acum, cât și un pas uriaș într-un mediu de excelență, unde fiecare detaliu contează”, crede Fabian.

Povestește că a avut și norocul unui mentor care l-a susținut și motivat în momentele cheie: „Chef Vasilică Bejenaru a avut un rol decisiv în evoluția mea. Sprijinul și îndrumările lui m-au ajutat să depășesc momentele dificile și să înțeleg cu adevărat ce înseamnă excelența în bucătărie”, mărturisește Fabian.

„Când știi că ai repetat fiecare gest de zeci sau de sute de ori, capeți încredere în tine”

Competiția în urma căreia a câștigat titlul de „Best Commis” a fost extrem de intensă. „Fiecare secundă conta, fiecare detaliu era analizat, iar presiunea era constantă. M-am pregătit prin foarte multe ore de antrenament, repetiții tehnice, simulări de concurs și muncă în echipă, pentru a ajunge să execut totul aproape mecanic, chiar și sub stres”.

Toate acestea au fost apreciate de juriul internațional, din care au făcut parte chefi cu experiență în competiții globale, cu stele Michelin și titluri Worldchefs. Aceștia au remarcat maturitatea, tehnica și calmul lui Fabian. „Când știi că ai repetat fiecare gest de zeci sau sute de ori, capeți încredere în tine și nu mai lași emoțiile să preia controlul. În competiție încerc să mă izolez mental de ce se întâmplă în jur și să mă concentrez doar pe pașii mei, pe timing și pe comunicarea cu echipa. A existat un moment în care presiunea s-a simțit foarte puternic, mai ales când timpul începea să se scurgă și fiecare detaliu trebuia să iasă perfect. În astfel de clipe, orice mică ezitare poate deveni copleșitoare”, dezvăluie cel mai bun commis din România.

Commis se traduce prin ajutor de bucătar într-o bucătărie profesională, dar într-o competiție precum Bocuse d’Or, rolul unui commis este unul complex și esențial pentru succesul echipei. „Concret, commis-ul este mâna dreaptă a bucătarului concurent: se ocupă de pregătirea ingredientelor, organizarea stației de lucru, execuția tehnică a multor elemente din farfurie și respectarea strictă a timingului”, clarifică Fabian. El mai spune că după această experiență, poate spune cu toată convingerea că rolul de asistent nu este deloc unul secundar, ci fundamental. „Într-o competiție de nivelul Bocuse d’Or, nimic nu este „de sprijin” în sensul clasic, ci totul este despre echipă și despre sincron perfect”.

Fabian este de părere că un commis de top trebuie să aibă, în primul rând, o bază tehnică foarte solidă. „Precizia, rapiditatea și corectitudinea execuției sunt esențiale, pentru că fiecare gest contează într-o competiție de acest nivel”.

Bucuria de a-i face pe oameni fericiți prin munca ta

Fabian e de părere că bucătăria românească are un potențial uriaș pe scena internațională. „Mai ales atunci când combinăm tradiția cu inovația. Tot mai mulți bucătari români își propun să readucă în prim-plan ingredientele locale și rețetele autentice, reinterpretate cu tehnici moderne”, adaugă Fabian.

Deocamdată, Fabian alege să nu se proiecteze dincolo de Bocuse d’Or 2026, și spune că pe termen scurt, obiectivul lui principal este să dea tot ce are mai bun alături de echipa României la Marsilia, să învețe din fiecare etapă a competiției și să perfecționeze fiecare detaliu al preparatelor. „Momentan nu mă văd concurând ca chef principal la Bocuse d’Or într-un viitor apropiat”, spune el.

Tinerilor care vor să urmeze o carieră în gastronomie, dar se tem de sacrificiile pe care aceasta le presupune, Fabian le recomandă să privească gastronomia ca pe o pasiune, nu doar ca pe un job. „Da, sacrificiile există – ore lungi, efort fizic și presiune constantă -, dar bucuria de a crea, de a învăța și de a vedea oamenii fericiți datorită muncii tale, compensează toate greutățile”, spune el.