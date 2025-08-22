La mijlocul anului, angrosiștii trag linie și nu sunt deloc încântați

La jumătatea anului vânzările din comerţul en-gros au intrat pe minus, Statistica anunțând vineri că afacerile au scăzut ușor față de prima jumătate a anului trecut. Cea mai mare scădere, de 25%, a fost în comerțul en-gros cu cereale și furaje. Cei care au avut de câștigat au fost intermediarii, ale căror afaceri au crescut cu 10%, mai spune INS.

Când vânzările en-gros scad, acest lucru poate indica probleme economice mai serioase, cu efecte importante:

Reducerea cererii la nivelul economiei: Scăderea vânzărilor en-gros reflectă adesea o cerere mai mică din partea comercianților cu amănuntul sau a clienților industriali, ceea ce, la rândul său, indică de obicei o cerere mai slabă a consumatorilor sau o activitate de afaceri redusă. Lucru pe care l-a semnalat și BNR în minuta discuțiilor din boardul instituției. Această încetinire se poate propaga pe lanțul de aprovizionare, determinând producătorii să reducă producția și, posibil, să micșoreze numărul locurilor de muncă.

Creșterea stocurilor: Pe măsură ce vânzările scad și stocurile cresc, raportul stocuri/vânzări se majorează. Asta înseamnă că mărfurile „nu circulă”, ceea ce blochează capitalul și pune presiune atât pe angrosiști, cât și pe furnizorii acestora. Stocurile ridicate, menținute pe termen lung, pot trage în jos PIB-ul, așa cum s-a observat în perioadele în care variațiile stocurilor au contribuit negativ la creșterea economică.

Presiune asupra profiturilor și stabilității financiare: Volumul scăzut al vânzărilor reduce de obicei marjele de profit pentru angrosiști și furnizori. Acest lucru poate duce la tăieri de costuri, inclusiv concedieri, și poate crește riscul de insolvență, mai ales dacă mediul este caracterizat și de costuri crescute și incertitudine economică.

Scăderea vânzărilor din comerțul en-gros poate fi un indicator al unui risc de recesiune: Datele slabe privind vânzările en-gros pot fi un semnal de avertizare timpuriu pentru o recesiune. Un scenariu pe care mulți economiști români îl consideră de bază pentru acest an.Fiindcă angrosiștii fac legătura între producători și consumatori, performanța lor anticipează adesea schimbări care se vor reflecta ulterior în datele privind vânzările cu amănuntul și PIB-ul.

Impact asupra încrederii în afaceri și asupra creditării: Scăderea vânzărilor și creșterea stocurilor pot afecta moralul mediului de afaceri. Angrosiștii pot întâmpina dificultăți în a accesa credite comerciale, iar creditorii devin mai prudenți, ceea ce limitează și mai mult activitatea economică.