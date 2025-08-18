„La naiba, ne plângem tot timpul!” – avertisment despre felul în care românii se raportează la propriile succese 

Pe fondul nostalgiilor după comunism, vizibile în sondajele de opinie, producătoarea de film Ada Solomon spune că intrăm într-o perioadă „crucială” și că ne-ar prinde bine dacă am avea sinceritatea de a aprecia ceea ce am reușit să facem în ultimii 35 de ani.

Producătoarea de film Ada Solomon crede că, într-un moment în care ne îndreptăm cu pași repezi spre ceva mai rău, în loc „să ne plângem tot timpul” putem să măsurăm cu mai mult realism cum arată viața noastră, a spus ea într-un interviu pentru revista amricană The Hollywood Reporter. Jurnalistul notează că producătoarea din România „se apropie de 100 de filme realizate”.

În interviu, Ada Solomon, 57 de ani, iese din zona strictă a artei și face referire la fenomene care frământă societatea românească.

Ada Solomon: „Mergem spre iad cu pași foarte rapizi”

Producătoarea de film Ada Solomon. Foto: Romain Doucelin / Bestimage / Profimedia

„Au trecut deja peste 35 de ani de la Revoluție… „Acum suntem ceva mai așezați, dar ne aflăm din nou într-un punct crucial de criză, peste tot în lume, și ne uităm înapoi și spunem: «La naiba, am avut o viață atât de bună și ne plângeam tot timpul»”, spune Ada Solomon.

„Anii ’90 și chiar începutul anilor 2000 au fost destul de haotici și nu am avut timp să analizăm și să contemplăm ce se întâmpla. Totul era tulburare, evenimente, schimbări, descoperiri și așa mai departe”, continuă ea.

„Acum mergem spre iad cu pași foarte rapizi. Și poate că este ceva de învățat din ceea ce a rămas în urmă. Așa că, ce naiba facem?”.

Artista se referă și la tendința din societate de a idealiza trecutul. Un sondaj recent INSCOP ne spune că 58,8% dintre români consideră că, luând în calcul toate lucrurile din perioada comunistă, aceasta a însemnat un lucru bun pentru România.

Dialogul în sine a devenit o problemă pentru oameni

Criza nu vine doar de la fake news-uri, ci și de la faptul că noi toți continuăm să stăm în bulele care ne confirmă credințele, crede Ada Solomon. ”Problemele ni se trag și de la faptul că domină un singur punct de vedere, că oamenii îmbrățișează un singur punct de vedere”, a spus ea.

Soluția e dialogul între aceste opinii diferite. „Cred că avem nevoie de dialog mai mult ca oricând, pentru că trăim într-o lume tulburată”.

Interviul The Hollywood Reporter a avut loc cu ocazia festivalului de film Locarno, unde compania Adei Solomon a participat cu trei filme: ”Dracula” în lui Radu Jude, „Sorella di Clausura” al regizoarei Ivana Mladenović și „Dumnezeu nu ne va ajuta”, scris şi regizat de Hana Jušić.