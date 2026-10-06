La o zi de la desemnare, Luca Niculescu transmite un prim mesaj de negociere pentru partide

Premierul desemnat Luca Niculescu spune că, în ultimii patru ani, cât timp a coordonat procesul de aderare a ţării la OCDE, „partidele politice au reuşit să susţină împreună un obiectiv important pentru România, dincolo de diferenţele fireşti dintre el”.

„În ultimii patru ani am coordonat procesul de aderare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). A fost cea mai intensă experienţă profesională pe care am avut-o vreodată şi o radiografie extraordinară a statului român: a economiei, administraţiei, educaţiei, sănătăţii, companiilor de stat, pieţei muncii, fiscalităţii”, a scris marți Luca Niculescu, pe pagina sa de Facebook.

Premierul desemnat spune că a învățat în acești ani „un lucru important”.

„Reformele bune se fac pe baza datelor, a realității din teren și a altor experiențe de succes. Și se fac pentru oameni”, a spus secretarul de stat în MAE.

„Procesul de aderare la OCDE a însemnat deja peste 100 de reforme pentru România. Vreau ca această muncă să continue și să devină una dintre bazele programului de guvernare. Nu pentru că o recomandă OCDE, ci pentru că sunt idei bune pentru România, evaluate și testate în unele dintre cele mai performante economii ale lumii”, a spus Luca Niculescu.

„Sper să găsim deschidere”

În final, premierul desemnat spune că în procesul de aderare la OCDE, „partidele politice au reușit să susțină împreună un obiectiv important”, consens care „a contat enorm”.

„Mai este ceva ce ne-a arătat procesul de aderare la OCDE. Partidele politice au reușit să susțină împreună un obiectiv important pentru România, dincolo de diferențele firești dintre ele. Acest consens a contat enorm. Sper să găsim aceeași deschidere și acum, în jurul unui program realist, construit pornind de la ceea ce ne unește. Sunt deschis la discuții și respect ideile bune, indiferent de unde vin”, a conchis Luca Niculescu.

Luca Niculescu, a patra nominalizare a lui Nicușor Dan

Președitele Nicușor Dan a anunţat luni seară desemnarea lui Luca Niculescu în calitatea de candidat la funcţia de premier.

Aceasta este a patra nominalizare de premier, după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură pe 5 mai.

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat marţi decretul privind desemnarea lui Luca Niculescu în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru.

După publicarea decretului în Monitorul Oficial, Luca Niculescu are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa de miniștri și a merge cu ea în Parlament pentru a cere votul de încredere.

PSD va decide astăzi dacă intră în Guvernul Luca Niculescu. Liderii PSD se reunesc în ședință, începând cu ora 14.00, pentru a analiza propunerea. Surse din partid au declarat pentru HotNews că va fi greu ca PSD să voteze un Executiv tehnocrat, iar de aceea Grindeanu va pune o condiție.