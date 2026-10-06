Ce condiție vrea să pună PSD pentru a vota Guvernul Luca Niculescu. Ce urmează

PSD decide astăzi dacă intră în Guvernul Luca Niculescu. Surse din partid spun că va fi greu ca PSD să voteze un Executiv tehnocrat, iar de aceea Grindeanu va pune o condiție.

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat marţi decretul privind desemnarea lui Luca Niculescu în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

După publicarea decretului în Monitorul Oficial, Luca Niculescu are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa de miniștri și a merge cu ea în Parlament pentru a cere votul de încredere.

Condiția pusă de PSD ca să voteze Guvernul Niculescu

Între timp, PSD va decide astăzi dacă intră în Guvernul Luca Niculescu. Liderii PSD se reunesc în ședință, începând cu ora 14.00, pentru a analiza propunerea.

În ședința de la 14:00, Sorin Grindeanu le va cere liderilor PSD un mandat pentru negocierile cu noul premier desemnat, Luca Niculescu. Surse din partid au declarat pentru HotNews că Grindeanu va cere un mandat larg de negociere, așa cum a făcut și pentru Guvernul Veștea.

Conform surselor citate, va fi greu ca PSD să voteze un Executiv tehnocrat, iar de aceea Grindeanu va condiționa susținerea social-democraților de funcții, de ministere, mai exact.

Deși luni seară șeful PSD părea deranjat de nominalizarea lui Niculescu, spunând chiar că este „o sfidare a matematicii parlamentare”, mai mulți lideri social-democrați se așteptau ca noua nominalizare să nu fie Sorin Grindeanu, ci încă un independent.

Potrivit informațiilor HotNews din partid, PSD va alege mai degrabă să intre în Guvernul Niculescu, cu reprezentare la nivel de ministere, decât să rămână în Opoziție.

De asemenea, până în acest moment nu au existat discuții între Luca Niculescu și Sorin Grindeanu.

Cum se poziționează până acum celelalte partide

AUR a anunţat deja, imediat după nominalizare, că nu va vota Guvernul Niculescu.

„Luca Niculescu e tot o marionetă. Zero voturi de la AUR! Libertate pentru Călin Georgescu”, a anunțat liderul AUR, George Simion, pe Facebook.

PNL, USR și UDMR nu și-au programat deocamdată ședinte formale. Surse din cele trei partide au declarat că asteapta deocamdată ca premierul desemnat Luca Niculescu să le spuna când vrea să le prezinte viziunea sa și apoi vor lua o decizie concretă.

UDMR, prin vocea liderului deputaților, Csoma Botond, a anunțat că Luca Niculescu „este o persoană potrivită” pentru funcția de premier, dar „trebuie văzut cum va forma majoritatea”.

Luca Niculescu, secretar de stat în MAE și fost jurnalist, a fost desemnat luni seară de Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Este a patra nominalizare de premier pe care a făcut-o șeful statului de la demiterea guvernului Bolojan de acum cinci luni.

Nicușor Dan a spus că a „ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate”, în urma consultărilor pe care le-a avut la Palatul Cotroceni cu partidele.

La rândul său, premierul desemnat a declarat că „prima misiune va fi construirea unei majorităţi parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcţia europeană şi euroatlantică a României”.

„Voi avea discuţii cu partidele parlamentare pentru a construi această majoritate şi pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist, iar în următoarele zile voi prezenta public rezultatul acestor consultări, priorităţile Guvernului şi echipa cu care le vom pune în practică”, a declarat luni seară Luca Niculescu.