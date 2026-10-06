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Actualitate

Ce condiție vrea să pună PSD pentru a vota Guvernul Luca Niculescu. Ce urmează

Rebecca Popescu, Ramona Ciobanu
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PSD decide astăzi dacă intră în Guvernul Luca Niculescu. Surse din partid spun că va fi greu ca PSD să voteze un Executiv tehnocrat, iar de aceea Grindeanu va pune o condiție.

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