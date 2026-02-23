La puțin timp după câștigarea raliului Dakar, Dacia lansează o serie limitată de Duster disponibilă în 500 de exemplare. Cum arată și cât costă Spirit of Sand

Dacia lansează o serie limitată de Duster denumită Spirit of Sand care este inspirată din performanțele pe care marca le-a obținut în competițiile de off-road. Ediția specială dispune de motor hibrid G 150 4×4, are cutie automată cu dublu ambreiaj, iar autonomia totală promisă este 1.500 km, datorită celor două rezervoare (benzină și GPL).

Primele mașini ajung în primăvară la clienți

Dacia a câștigat raliul Dakar în ianuarie 2026, iar în februarie a anunțat că renunță la această competiție.

Dacia lansează Duster Spirit of Sand, o ediție limitată care celebrează spiritul de competiție și inovația tehnologică, inspirată de performanțele remarcabile obținute în competițiile de off-road, spune compania.

Editia Duster Spirit of Sand de la Dacia (foto Dacia)

Este destinată exclusiv pieței din România și este disponibilă în 500 de exemplare. Ediția limitată este disponibilă exclusiv online pe platforma de e-commerce Dacia România, la prețul de 28.990 euro TVA inclus. Oferta este disponibilă pentru comenzile realizate până la 31 martie 2026, iar primele livrări sunt programate pentru luna aprilie 2026, spun cei de la Dacia.

Parbriz încălzit, scaune și volan încălzite

„Această serie limitată, complet echipată, se evidențiază printr-o serie de elemente grafice dispuse de-a lungul întregii părți inferioare a caroseriei, accente Copper Brown, jante negre din aliaj de 17’’ Tergan și antenă tip aripioară de rechin. Pentru a evidenția caracterul off‑ road, modelul este echipat cu un scut de protecție pentru motor și cutia de viteze, realizat din duraluminiu de 6 mm, oferit în standard”, spune compania.

La interior sunt prezente dotări precum aerul condiționat automat, scaunul șoferului și volanul cu multiple reglaje, frâna de parcare electrică și cruise controlul adaptiv. Pachetele Cold și Parking sunt integrate în echiparea standard, oferind parbriz încălzit, scaune și volan încălzite, detector de unghi mort, cameră Multiview și senzori acustici față și spate, se mai spune în comunicat.

Dacia Duster Spirit of Sand vazuta de sus (foto Dacia)

Duster Spirit of Sand dispune de motorizarea hybrid-G 150 4×4, Noul sistem reunește motorul termic 1.2 mild‑ hybrid de 103 kW (140 CP), amplasat pe puntea față, cu un motor electric de până la 23 kW (31 CP) pe puntea spate, pentru o putere totală de 113 kW (154 CP).

Cutia automată cu dublu ambreiaj, în 6 trepte, este echipată pentru prima dată la Dacia cu padele pe volan, în timp ce motorul electric din spate este asociat unei cutii inovatoare cu două trepte complet decuplabilă.

Dacia, seria limitata Duster Spirit of Sand (foto Dacia)

Autonomia modelului ajunge până la 1.500 km datorită celor două rezervoare de 50 de litri pentru benzină și GPL, iar în mediul urban, Duster Spirit of Sand poate rula până la 60% din timp în mod electric datorită bateriei Li‑ Ion de 48V cu încărcare automată în fazele de decelerare și frânare, mai spune producătorul.

Dacia Duster Spirit of Sand, specificații și dotări: