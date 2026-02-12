Dacia renunță la Dakar! Producătorul din România spune adio raliurilor / Cum motivează decizia

Dacia România și-a anunțat retragerea din Campionatul Mondial de Raliuri-Raid la sfârșitul sezonului 2026, relatează GOLAZO.ro.

Producătorul din România a câștigat Raliul Dakar la începutul acestui an, la a doua participare.

După ce Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin au adus victoria Dacia Sandriders în cea mai dură competiție auto din lume, compania anunță că a luat o decizie importantă.

