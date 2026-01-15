La trei zile după ce Pro TV a renunțat la emisiunea lui Cătălin Măruță după 18 ani, Dan Negru aruncă în online un alt scenariu. „Boşii mei de la Kanal D au simţit primii”

După decizia luată de Pro TV de a renunța la emisiunea pe care o realiza Cătălin Măruță de 18 ani la postul fondat de Adrian Sârbu, Dan Negru preveștește o schimbare dramatică în lumea televiziunii.

Postul TV a anunțat că ultima emisiune „La Măruță” va fi pe 6 februarie, iar pe tronsonul orar vor intra programe țintite.

„Vom oferi o selecţie diversă de seriale orientate către publicul feminin”, au precizat marți oficialii Pro TV pentru Paginademedia.ro.

Realizatorul Dan Negru, care prezintă emisiunea Jocul cuvintelor la Kanal D, dată în realuare pe intervalul lui Cătălin Măruţă, spune că nu privește cu satisfacție vestea care a cutremurat showbiz-ul românesc.

„Nu e o bucurie să citesc azi în toată media că Pro TV pune după-amiaza, la concurenţă cu reluarea Jocul Cuvintelor, seriale care ar putea fi şi ele date în reluare. Pare o întoarcere în timp pentru toată breasla, o întoarcere în epoca în care banii erau puţini şi reluările erau multe”, a scris Negru pe pagina sa de Facebook.

„Boşii mei de la Kanal au simţit primii vântul!”

Realizatorul susține că decizia șefilor de la Pro TV indică o schimbare ce survine din cauza lipsei banilor și a amintit că a intrat în contradictoriu cu managementul Pro TV, evocând momentul în care postul a renunțat la show-urile de Revelion în favoarea filmelor sau reluărilor. „Banul economisit e de două ori câştigat!”, a comentat Negru.

Dan Negru crede că mutările din grila Pro TV sunt, de fapt, un semn că piața se schimbă sub presiunea costurilor și a audiențelor, dar și a concurenței venite din mediul online, reacție inversă față de anii 2000 când serialul „Tânăr și neliniștit” este înlocuit după-amiaza cu „show-uri scumpe şi grandioase”.

„Boşii mei de la Kanal au simţit primii vântul! Reluarea de după-amiază a «Jocului cuvintelor», lider de audienţă adeseori, a făcut ca şi televiziunea lider, ProTv, să-şi adapteze programul. Pentru că, fără bani, am fi toţi bogaţi. Şi vântul online e rece pentru TV”, a spus Negru.

Potrivit Pagina de Media, „Jocul Cuvintelor”, dată în reluare pe intervalul în care este difuzată emisiunea lui Cătălin Măruţă de la Pro TV, este pe primul loc pe ţară şi la oraşe.