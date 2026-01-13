Lansare Samsung S26. Samsung e pe cale să schimbe ceva față de ultimii ani, iar vestea nu e chiar bună pentru europeni

Samsung se pregătește să lanseze Galaxy S26, Galaxy S26+ și Galaxy S26 Ultra. Evenimentul de lansare Galaxy Unpacked din acest an nu va avea loc în perioada tradițională de la mijlocul până la sfârșitul lunii ianuarie, așa cum s-a întâmplat cu seriile Galaxy S23, S24 și S25, scrie Forbes. Mai mult, fanii din Europa ai mărcii coreene mai au de așteptat.

Două voci familiare cu compania sud-coreeană au confirmat că lansarea Galaxy Unpacked va avea loc miercuri, 25 februarie, la San Francisco. Asta ar însemna că noile modele ar putea ajunge în magazinele din Europa abia pe 11 martie, adică peste două luni.

Următorul eveniment important din calendarul smartphone-urilor este Mobile World Congress, care începe la Barcelona pe 2 martie. Galaxy Unpacked are loc cu mai puțin de o săptămână înainte de MWC, ceea ce va permite companiei sud-coreene să domine discuțiile, la fel cum a făcut-o la CES în 2025.

Samsung S26, încă o variantă

După eșecul cu modelul Samsung Edge, compania va lansa probabil un al patrulea smartphone Galaxy S26 în 2026, denumit provizoriu Samsung Galaxy S26 FE. Modelele Fan Edition sunt variante de gamă medie ale smartphone-urilor flagship, care oferă aproape aceeași experiență la un cost mai mic… rivale pentru Pixel 9a sau iPhone 16a.

Samsung S26, cât ar putea costa

Publicația oferă și câteva variante de posibil preț pentru noile modele.

Punctul de referință va fi familia Galaxy S25. Modelele de top de anul trecut aveau prețuri de 799 dolari, circa 3485 lei, pentru Galaxy S25, 999 dolari – 4357 lei – pentru Galaxy S25+ și 1.299 dolari – 5665 lei – pentru Galaxy S25 Ultra. E clar, punctul de plecare.

E posibil ca prețul pentru S26 să rămână același, de 799 de dolari, și la fel și celelalte modele, S26+ 999 de dolari, respectiv 1299 pentru versiunea de vârf, S26 Ultra.