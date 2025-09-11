Larry Ellison a pierdut după câteva ore titlul de cel mai bogat om din lume

Miliardarul american Larry Ellison, cofondatorul și directorul tehnologic al Oracle, a pierdut după doar câteva ore titlul de cea mai bogată persoană din lume în fața unui nume cunoscut.

Potrivit clasamentului miliardarilor întocmit de Bloomberg, averea lui Ellison a scăzut joi la 383 de miliarde de dolari, cu un miliard mai puțin decât cea a lui Elon Musk.

Potrivit Bloomberg, care actualizează în timp real clasamentul său în funcție de fluctuațiile acțiunilor listate pe bursă, averea lui Ellison crescuse miercuri noaptea târziu cu suma uimitoare de 101 miliarde de dolari, ajungând la 393 de miliarde. El l-a depășit astfel pe Musk, care avea la momentul respectiv o avere de 385 de miliarde.

Motivul pentru care astfel de fluctuații au loc ține de faptul că vasta majoritate a averilor marilor miliardari este alcătuită din acțiunile companiilor pe care le-au fondat sau pe care au ajuns să le conducă. Cum aceștia dețin de regulă zeci sau sute de milioane de acțiuni în companiile lor, chiar și fluctuații minore de preț pot duce uneori la câștiguri sau pierderi importante pentru ei.

Salt spectaculos pentru compania cofondată de Ellison

Însă în cazul de față prețul acţiunilor Oracle a urcat miercuri cu 41%, cel mai mare salt zilnic din 1992 încoace, ducând compania aproape de pragul de 1.000 de miliarde de dolari în ceea ce privește capitalizarea pe bursă.

Creşterea fulminantă a avut loc după ce Oracle a raportat marţi seară o cerere uriaşă pentru centrele sale de date, alimentată de boom-ul inteligenţei artificiale (AI).

Musk, care a deţinut în mare parte titlul de „cel mai bogat om din lume” din ianuarie 2021 încoace, l-a pierdut temporar în favoarea lui Bernard Arnault şi Jeff Bezos, dar a revenit de fiecare dată în fruntea topului datorită acțiunilor Tesla pe care le deține.

Înainte să fie depășit miercuri de Ellison, Musk deținuse titlul continuu timp de aproape un an. Având în vedere diferența de doar un miliard între averea celor doi, nu e exclus ca ei să facă schimb de poziții în vârful clasamentului și în următoarele zile.

Revista Forbes, care folosește o metodologie ușor diferită decât cea a Bloomberg, estima zilele trecute averea lui Musk la peste 400 de miliarde de dolari.