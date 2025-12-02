Percheziții și suspiciuni de corupție la serviciul diplomatic al UE. Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, a fost reținută, scrie presa belgiană

Federica Mogherini, fotografiată în timpul unei prelegeri pe care a fost invitată să o țină în data de 7 noiembrie 2025 la Universitatea Berlin, FOTO: Sebastian Christoph Gollnow / AFP / Profimedia Images

Autoritățile belgiene au reținut trei suspecți și au percheziționat Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Colegiul Europei, în legătură cu suspiciuni de fraudă privind înființarea unei academii de formare pentru diplomați. Dosarul este instrumentat de Parchetul European (EPPO) condus de Laura Codruța Kovesi, relatează marți Reuters și Politico.

Perchezițiile, efectuate la cererea EPPO și aprobate de poliția belgiană, au avut loc la sediul SEAE din Bruxelles, în clădiri ale Colegiului Europei din Bruges și în locuințe private, potrivit unui comunicat al Parchetului European.

SEAE este ramura de politică externă a Uniunii Europene și a fost condus până în 2019 de Federica Mogherini, fosta vicepreședintă a Comisiei Europene. Ea este din 2020 rector al Colegiului Europei, instituție de formare pentru viitorii funcționari europeni. Ziarul belgian L’Echo a relatat că Mogherini se afla în custodie, însă Colegiul a refuzat să comenteze.

Autoritățile belgiene investighează Academia Diplomatică a Uniunii Europene, un program pentru diplomați din statele membre aflați la început de carier, gestionat de Colegiul Europei și condus de Mogherini din august 2022. Perchezițiile au fost raportate în premieră de Euractiv.

Ce suspectează procurorii conduși de Kovesi

EPPO a declarat că are „suspiciuni serioase” că regulile privind „concurența loială” au fost încălcate atunci când SEAE a atribuit Colegiului Europei contractul pentru înființarea academiei diplomatice. Ancheta se concentrează asupra posibilității ca instituția să fi fost informată în prealabil despre criteriile de selecție ale procedurii de achiziție, înainte ca anunțul oficial să fie publicat.

Un oficial al SEAE, care a cerut anonimatul pentru a vorbi deschis, a declarat că perchezițiile au avut loc în clădirea administrativă a instituției din Bruxelles, de pe Rue d’Arlon 62, nu în clădirea principală de la rondul Schuman. Angajaților li s-a cerut să elibereze spațiile și să lase ușile birourilor și mobilierul descuiate.

Un înalt oficial al UE a declarat pentru POLITICO că descinderile sunt legate de o investigație începută înainte ca Kaja Kallas să preia conducerea ramurii de politică externă a blocului comunitar.

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper, a confirmat că poliția a percheziționat marți SEAE, în cadrul unei „investigații în curs privind activități desfășurate… în mandatul anterior”, adică în timpul mandatului precedent al șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ea a fost reconfirmată în funcție pentru un nou mandat în decembrie 2024.

Întrebați pentru detalii suplimentare în briefingul de la prânz al Comisiei, purtătorii de cuvânt au refuzat să comenteze dacă vreun angajat al instituției a fost reținut sau să ofere alte informații despre investigație.

EPPO a precizat că a solicitat ridicarea imunității – acordată în mod obișnuit diplomaților și care îi protejează de acțiuni legale – pentru „mai mulți suspecți” înainte de declanșarea anchetei, iar cererea a fost aprobată. Nu a precizat însă căror instituții le-au fost adresate aceste solicitări.