INVESTIGAȚIE. Legătura dintre primarul cercetat de DNA al Mangaliei și firma imobiliară care a promis blocuri în singura pădure de pe litoral și a țepuit oamenii. „S-au blocat toți și se uitau unul la altul” 

Primarul din Mangalia, Cristian Radu, a fost reținut inițial pentru 24 de ore, apoi pus sub control judiciar, într-un dosar de corupție. Sursă foto: Captură video Euronews România

Ca să elibereze autorizație de construcție pentru unul dintre blocurile Certion, Cristian Radu, primarul liberal al Mangaliei, a cerut un apartament cu vedere la mare, la etajul 17, potrivit declarațiilor care apar în recenta propunere de arestare, scrie Snoop.

Certion este firma imobiliară care a promis apartamente în pădurea Comorova, pe litoral, și în Poiana Brașov și a păgubit oamenii.

Cristian Radu, primarul din Mangalia, localitatea a fost reținut 24 de ore de DNA pentru luare de mită și spălare de bani. Acum, politicianul e sub control judiciar.

Lupta imobiliară din Pădurea Comorova

În 2021, Radu a inițiat o hotărâre ce permite construirea de clădiri de 9 etaje „și peste”, chiar și în Pădurea Comorova de la malul Mării Negre. Firma imobiliară se numește Certion și afacerea a fost dezvăluită de siteul de investigații Snoop, care a scris în 28 mai 2025:

”Pădurea Comorova, singura pădure de pe litoralul românesc, e scoasă la vânzare pentru dezvoltatori imobiliari. Unul dintre aceștia, compania Certion – conectată la instituții publice din Constanța –, a anunțat proiecte ambițioase: blocuri de 17 și 21 de etaje. Nu le-a mai construit. Acum, zeci de oameni din toată țara încearcă să-și recupereze banii. Pierderile totale depășesc un milion de euro”. (Investigația Snoop aici).

Martor DNA despre avansurile luate oamenilor

Acum, Snoop a revenit asupra subiectului și relatează că numele a două firme din grupul Certion, Vogh Olimp și Solantis, apar în declarațiile din recenta propunerea de arestare a primarului din Mangalia.

Un martor a spus la DNA, despre blocul Solantis: „S-au luat avansuri de la oameni în valoare de 1.750.000 euro, dar construcția nu a fost începută și nici nu cred că se va mai face”.

Certion a promis șapte clădiri și a ridicat doar una. „Sunt bani munciți, nu trăim în lux. Este dureros că toți anii ăștia de sacrificii au rezultat în nimic”, a explicat Diana, unul dintre zecile de păgubiți, pentru Snoop.

Cazul primarului Cristian Radu

Cristian Radu, primarul Mangaliei, a cerut și a primit – în ultimii cinci ani – direct, dar și printr-un intermediar 645.000 de euro, potrivit unui comunicat al Direcției Naționale Anticorupție (DNA). O parte din sumă a fost mită pentru emiterea unor certificate de urbanism și autorizații de construcție.

Siteul de investigații Snoop a intrat în posesia referatului cu propunerea de arestare. În document se arată cum Silviu Stoica, om de afaceri din județul Constanța, a dat declarații la DNA despre cum a încercat să obțină un certificat de urbanism pentru o clădire de 12 etaje din stațiunea Neptun. Iar primarul Mangaliei i-a cerut o mită de 70.000 de euro.

Clădirea urma să fie ridicată pe un teren de 2.000 de metri pătrați, pe care firma lui îl deținea în Rezervația Stejarii Brumării din Neptun, zonă protejată din Pădurea Comorova. În declarația de la DNA nu apar, însă, aceste informații.

Stoica a precizat că, în 2020, a avut două întâlniri la care au participat: Cristian Radu, primarul Mangaliei, Paul Enache, fost arhitect șef al orașului, și Doru Colgiu, „apropiat al primarului” și fost manager al unei societăți subordonate consiliului local. De fiecare dată i-au refuzat eliberarea documentului.

Colgiu a fost condamnat, conform Ziua Constanța, într-un dosar de mită în luna mai. Tribunalul Constanța l-a condamnat pe Colgiu la patru ani și patru luni de închisoare, sentință pe care acesta a atacat-o la Curtea de Apel.

„S-au blocat toți și se uitau unul la altul”

„La a treia întâlnire am răbufnit și i-am spus să-mi dea exact cum le-a dat celor de la Vogh Olimp, care ridicaseră în același an tot un P+12, tot pe 2000 mp. S-au blocat toți și se uitau unul la altul că am avut curaj să pomenesc de cei de la Vogh”, a mai declarat Stoica la DNA.

Doru Colgiu a dat, de asemenea, declarații la DNA și a confirmat relatarea lui Stoica.

Vogh Olimp este una dintre firmele din grupul Certion care apare în investigația Snoop. Firma a primit în 2020 un certificat de urbanism din care lipsea adresa construcției, iar în 2022 a sponsorizat Primăria Mangalia cu peste 54.000 de euro.

În ziua în care Stoica „a răbufnit”, Doru Colgiu l-a căutat și i-a spus un preț pentru autorizația de construcție: 70.000 euro.

„I-am dat 50.000 euro în ziua aceea. (…) Această sumă o dețineam în casă de ceva timp, nu fost retrasă dintr-un cont bancar în perioada în care i-am dat. Restul sumei de 20.000 euro nu i-am mai dat, că nu am mai construit acel imobil”, se arată în declarațiile lui Stoica.

Cererea: un apartament pentru primar, două garsoniere la preț preferențial pentru „apropiat”

Omul de afaceri nu a mai construit clădirea din Neptun, dar s-a asociat cu Solantis, o altă firmă din grupul Certion. Noul plan: să ridice un imobil de 17 etaje.

„Pentru cei de la Solantis nu a mai fost nicio problemă (să primească autorizația de construcție, n.r.), cu toate că clădirea era mai înaltă”, a mai spus Stoica. Au primit certificatul de urbanism în 2021. Apoi, Colgiu l-a căutat din nou pe Stoica și i-a cerut să-i invite la masă pe el și pe primar. S-au întâlnit la un restaurant din port propus de ei. Snoop detaliază ce s-a întâmplat în continuare.