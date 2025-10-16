Legăturile Florentinei Ioniță cu un general controversat, dezvăluite de Snoop. Șefa Spitalului Militar Central este vizată astăzi de DNA

Florentina Ioniță, numită în ianuarie 2014 la conducerea Spitalului Militar Central, este medic primar medicină internă, medic primar gastroenterologie, doctor în ştiinţe medicale. Joi, aceasta a intrat în vizorul DNA care face percheziții.

Este general cu 2 stele, prima femeie general comandant al Spitalului Militar și o apropiată a generalului Cătălin Zisu, cercetat și el de DNA pentru abuz în serviciu într-un alt dosar, în legătură cu lucrările de extindere a cimitirului Ghencea Militar și locuri de veci date către persoane care nu îndeplineau condiţiile legale.

Florentina Ioniță a primit și mai multe distincții oferite de foștii președinți Klaus Iohannis și Traian Băsescu.

De fostul președinte Klaus Iohannis a fost decorată de trei ori: prima dată în 19 august 2015, cu Ordinul „Meritul Sanitar” în grad de „CAVALER”, cu însemn pentru militari.

De asemenea, a fost decorată în 29 noiembrie 2016 cu Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de „OFIŢER” cu însemn pentru militari.

Ultima distincție i-a fost acordată în 29 noiembrie 2017, Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de „CAVALER” cu însemn pentru militari.

Fostul președinte Traian Băsescu a decorat-o pe 12 noiembrie 2014, cu câteva zile înainte să plece de la Cotroceni, cu Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de „CAVALER”, cu însemn pentru militari.

Ce avere avea șefa Spitalului Militar

Potrivit ultimei declarații de avere care este publică, din anul 2024 și care se referă la anul 2023, Florentina Ionță deținea șase terenuri, cinci imobile, bijuterii în valoare de 25.000 de euro și avea datorii de 64.000 de euro.

Ioniță câștiga 380.000 de lei pe an (din diverse surse), în timp ce soțul ei, care era director general al unei firme, câștiga doar 23.000 de lei.

Legătura cu generalul Zisu

Tocmai pe terenul deținut de o firmă a soțului Florentinei Zisu. Terenul e pe litoralul Mării Negre, iar hotelul este ridicat de firme care au avut contracte de aproape 5 milioane de euro cu spitalul public militar condus de Florentina Ioniță-Radu, a dezvăluit site-ul de investigații Snoop. Hotelul are 2 etaje în acte și 3 etaje în realitate. Legătura dintre generalul Cătălin Zisu și generalul Florentina Ioniță-Radu este făcută de firma Garden Center Grup, acuzată de procurori că a efectuat lucrări fictive la Cimitirul Ghencea. În aceeași perioadă de timp, Garden Center derula contracte și cu Spitalul Militar Central.

