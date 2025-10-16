Percheziții DNA la Spitalul Militar. Este vizată Florentina Ioniță, șefa unității. Care sunt acuzațiile din dosar

Procurorii DNA fac joi dimineață 19 percheziții, una dintre ele la Spitalul Militar „Carol Davila” din București, într-un dosar cu acuzații de corupție și abuz în serviciu, au declarat surse judiciare pentru HotNews.

Faptele din dosar sunt de abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale. Vizate de percheziții sunt peste 17 persoane. Între ele se numără și Forentina Ioniță, managerul Spitalului Militar, și mai multe actuale și foste cadre militare, potrivit surselor HotNews.

Aceștia sunt suspectați că-și suplimentau veniturile prin plăți nelegale în proiecte europene, prin cumul de funcții și pontaje fictive.

Florentina Ioniță este prima femeie general comandant al Spitalului Militar și o apropiată a generalului Cătălin Zisu, cercetat și el de DNA pentru abuz în serviciu într-un alt dosar, notează G4media.