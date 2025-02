Legăturile lui Horațiu Potra cu chinezii. Milioane de dolari trecuți printr-o firmă din Malta

Horațiu Potra a lucrat timp de trei ani pentru omul de afaceri Frank Timiș, iar apoi pentru o mare corporație chineză, se arată într-o investigație publicată de RISE Project. În această perioadă, mercenarul și oamenii lui asigurau paza pentru mine, șantiere și avanposturi logistice. Operațiunea de securitate s-a desfășurat în Sierra Leone.

În aprilie 2012, atunci când s-a angajat, pe cartea de vizită a lui Horațiu Potra figura funcția de director de securitate al Africans Minerals Limited, o companie din Londra în jurul căreia Timiș organizase holdingul său minier cu operațiuni în Africa de Vest.

Timiș a preluat afacerea în 2004, după doi de când se încheiase războiul civil din Sierra Leone izbucnit chiar din cauza minelor de diamante. Preluarea afacerii de la apropiații președintelui Ahmad Tejan Kabbah, câștigătorul războiului civil, l-a plasat pe Timiș în apropierea centrului de putere al țării.

Acțiunile companiei se triplează în câțiva ani

În 2010, acțiunile grupului African Minerals Limited s-au triplat. Atunci Timiș anunțase descoperirea unui depozit enorm de magnetită în Tonkolili, un district din centrul țării în care funcționează a doua mină de fier ca mărime din Africa, pe care urma să o exploateze în baza unui acord semnat cu guvernul. Afacerile au cunoscut un real succes, scrie RISE Project, în momentul în care activitatea lui Timiș a intrat în atenția corporațiilor chinezești care se concentrau atunci pe continentul african.

Prima mișcare în acest sens a fost făcută de China Railway Materials Commercial Corporation, cu capital controlat 100% de statul chinez, care a tranzacționat 12,3% din acțiunile Africans Minerals Limited.

Următorul pas a fost făcut în domeniul fierului, când, în septembrie 2011, compania de stat Shandong Iron and Steel Group a cumpărat un sfert din acțiunile firmei subsidiare prin care Africans Minerals Limited gestiona exploatarea.

Potra se mută la Londra

Capitalizarea totală a avut loc la puțin timp după acest pas, chinezii investind 1,5 miliarde de dolari în grupul lui Timiș. Investiția implica și infrastructura necesară pentru transportul minereurilor.

În 2012, afacerile lui Timiș ating apogeul. În acel moment, omul de afaceri român avea o avere evaluată la 1,1 miliarde de dolari. Atunci apare și Horațiu Potra, care nu devine doar șeful securității, însărcinat cu paza persoanelor, logisticii și transporturilor, ci și un apropiat al lui Timiș.

Acesta își mută rezidența la Londra, în apropierea sediului Africans Minerals Limited. De aici, pe lângă coordonarea securității, Potra îl însoțește foarte des pe Timiș, în întâlniri de afaceri sau la evenimente personale, fiind, printre altele, și curierul acestuia.

În această perioadă, zborurile Marea Britanie – Africa de Vest sunt o rutină pentru Potra, care își folosește pașaportul francez, după cum au descoperit jurnaliștii de la RISE Project.

Cea mai importantă sarcină a activității lui Potra nu o reprezenta siguranța persoanelor, ci a bunurilor companiei. Jafurile îndreptate înspre parcurile cu utilaje și rezervele de combustibil fiind foarte întâlnite în zonă, unde infrastructura lipsea cu desăvârșire, drumurile fiind neasfaltate.

Pentru aceste sarcini, Potra a adus cu el mai mulți români antrenați de el la Mediaș, creând echipe mixte formate din aceștia și din localnici în care avea încredere.

Proprietarii se schimbă, Potra rămâne

Totuși, doi ani mai târziu, afacerea lui Timiș intră în declin. Din cauza unei epidemii de Ebola, dar și din cauza fluctuațiilor de preț ale fierului exploatat, afacerea s-a blocat în decembrie 2014, când chinezii au executat o datorie de 170 de milioane pe care Timiș n-a fost capabil s-o ramburseze, dar pe care a garantat-o cu restul acțiunilor pe care le deținea în subsidiara care exploata fierul, respectiv 75%.

Cu toate acestea, Horațiu Potra a rămas pe post, încasând în trei ani opt milioane de dolari prin firma lui offshore din Malta, AO Future Ltd. În documente figurează și Maria Tătar, o româncă asociată cu Potra în mai multe afaceri din Mediaș,

După cum arată investigația Rise Project, în proporție de 80%, banii au venit de la Shandong Steel, prin intermediul celor două subsidiare din Sierra Leone preluate de la Frank Timiș (Tonkolili Iron Ore Ltd și African Railway and Port Services Ltd). Prima administra minele de fier și magnetită în Sierra Leone, iar cealaltă infrastructura. Suma se ridică la aproape opt milioane de dolari. Aproximativ 3,5 milioane de dolari au fost redistribuiți de Potra prin alte două firme offshore.

Contactat de redacția RISE Project pentru un punct de vedere, Potra nu a negat implicarea sa în aceste afaceri, dar a susținut că a adus banii în țară:

„Care-i problema ta că am câștigat bani în străinătate și i-am cheltuit în România?! Mai bine te-ai interesa de cine fură și trimite afară din țară banii poporului, bani din care probabil sunteți plătiți și voi, ăștia cu presa anti-românească! Mersi!”