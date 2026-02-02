Cum vor doi parlamentari să oprească boicotul judecătorilor CCR. Condiții pentru sancționarea și revocarea lor

Deputata PNL Raluca Tucan a anunțat luni că a depus, împreună cu senatorul liberal Daniel Fenechiu, un proiect pentru modificarea și completarea Legii de organizare și funcționare a Curții Constituționale a României.

„Aşa cum am promis, am depus, împreună cu colegul meu, senatorul Daniel Fenechiu, proiectul pentru modificarea şi completarea Legii de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale. Proiectul poate fi completat prin dezbaterea parlamentară. Este un început pentru a discuta despre credibilitatea Curţii Constituţionale”, a precizat Turcan într-un mesaj pe Facebook.

Turcan a declarat la sfârșitul lunii decembrie că „modul în care 4 judecători CCR sfidează o ţară întreagă” au determinat-o să iniţieze „o amplă modificare a legii de funcţionare a CCR”.

Principalele măsuri cuprinse în proiectul depus de cei doi parlamentari liberali:

instituirea expresă a obligației judecătorilor CCR de a participa la ședințele Plenului – boicotul nu mai poate fi o opțiune;

sancționarea financiară a judecătorilor care absentează nemotivat de la ședințele Plenului Curții cu 10% din indemnizația brută pentru fiecare absență, fiind admise doar situații de natură medicală, caz fortuit sau de forță majoră;

revocarea de către Parlament sau președintele României (în funcție de cine i-a numit) a judecătorilor aflați în situații de incompatibilitate, care absentează nemotivat de cel puțin trei ori consecutiv de la lucrările Plenului sau dacă se află în imposibilitatea exercitării funcției de judecător mai mult de 90 de zile.

„Niciuna dintre măsurile propuse nu afectează independenţa judecătorilor Curţii Constituţionale în exercitarea mandatului şi nici inamovibilitatea pe durata acestuia”, a spus Turcan.

Ea consideră că, în ultimii ani, Curtea Constituţională şi-a pierdut din credibilitate din cauza suspiciunilor de conflict de interese, a amânărilor nejustificate sau, „aşa cum vedem în aceste luni, din cauza absenţelor repetate şi a boicotării unor decizii importante”, făcând referire la amânările repetate ale deciziei CCR referitoare la pensiile magistraţilor.

Turcan a declarat că legea doar introduce standarde minime de conduită şi responsabilitate într-una dintre cele mai importante instituţii, apreciind că „este important pentru încrederea românilor în instituţii ca strategia boicotului politic si a tergiversării judecăţii să nu îşi mai găsească sălaş în Curtea Constituţională a României”.

Amânări succesive pe legea privind pensiile magistraților

În 10 decembrie a avut loc prima ședință în această cauză, iar judecătorii constituționali au amânat luarea unei decizii. Ulterior, la ședința din 28 decembrie, patru judecători, toți propuși de PSD – Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Cristian Deliorga – au părăsit ședința, astfel că nu s-a mai putut lua o hotărâre.

În 29 decembrie, când ședința a fost reluată, cei patru judecători care cu o zi înainte părăsiseră sala nu s-au mai prezentat deloc.

Ulterior, cei patru judecători CCR au transmis un comunicat comun în care susțin că absența lor de la ședința de astăzi „nu a însemnat un blocaj al activității Curții, ci o decizie legată de respectarea regulilor de funcționare și a cadrului legal care guvernează activitatea” CCR.

„Nu există un termen, nu există o regulă prin care să fie limitate amânările deciziei Curții. Teoretic, putem asista la o nouă sau la alte amânări”, explica atunci Tudorel Toader, care a fost judecător la CCR timp de zece ani, într-un dialog cu HotNews.

Curtea Constituţională a României a amânat din nou, în 16 ianuarie, pentru a patra oară, pronunţarea în cazul obiecţiilor de neconstituţionalitate a Legii privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, stabilind un nou termen pentru 11 februarie.

Judecătorii au luat această decizie ca urmare a cererii de întrerupere a deliberărilor pentru studierea problemelor ce formează obiectul cauzei şi a expertizei contabile depusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.