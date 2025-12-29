Raluca Turcan vrea să modifice legea CCR și propune sancțiuni pentru boicot / „Nu poate fi o arenă de negociere ca la piață

Raluca Turcan la conferința de presă prilejuită de Summitul European al Patrimoniului, la Ateneul Român din București, 18 septembrie 2024. Inquam Photos / George Călin

„Modul în care 4 judecători CCR sfidează o ţară întreagă mă determină să iniţiez o amplă modificare a legii de funcţionare a CCR”, a transmis, luni, pe Facebook, deputatul PNL Raluca Turcan.

Deputatul PNL a indicat principalele direcţii în care legea trebuie modificată: „sancţiuni pentru boicotarea nejustificată a adoptării unor decizii”. Turcan a afirmat că „CCR nu poate fi o arenă de negociere ca la piață”, „iar dreptul și principiile trebuie să primeze!”.

Printre dificările anunţate de Turcan se află: recuzarea de drept, atunci când un judecător se află în conflict de interese cu o cauză judecată și posibilitatea revocării de către Parlament a judecătorilor care încalcă flagrant Constituția.

Raluca Turcan a mai transmis că va lansa în curând în dezbatere publică proiectul cu aceste modificări și cu altele.

Reacția lui Turcan vine după ce Curtea Constituțională nu a putut nici luni să ia o decizie referitoare la reforma pensiilor magistraților, după ce patru dintre judecătorii constituționali, toți numiți la propunerea PSD au boicotat ședința.

Acuzați că blochează intenționat adoptarea unei legi care ar fi trebuit să intre în vigoare pe 1 ianuarie, cei patru judecători constituționali au publicat un comunicat de presă comun în care au spus că absența lor „nu a însemnat un blocaj al activității Curții, ci o decizie legată de respectarea regulilor de funcționare și a cadrului legal care guvernează activitatea” CCR.