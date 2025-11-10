Legea Nordis, discutată în ședința Camerei Deputaților de astăzi. Votul final programat pentru miercuri

PNL a cerut în ședința comitetului liderilor introducerea pe ordinea de zi a proiectului privind legea Nordis, potrivit surselor HotNews. Niciun partid politic nu s-a opus, conform acelorași surse. Proiectul figurează la punctul 1 pe ordinea de zi a ședinței Camerei Deputaților din 10 octombrie.

Proiectul de lege urmează să fie dezbătut astăzi în plenul Camerei Deputaților, iar miercuri va fi dat votul final, conform procedurii parlamentare.

PNL a cerut la final de octombrie punerea pe ordinea zi a legii Nordis ca „o dedicație” pentru Sorin Grindeanu după ședința de Birou Permanent al Camerei Deputaților, din 31 octombrie, unde PSD și AUR au votat împreună pentru chemarea premierului Ilie Bolojan la explicații în Parlament.

Proiectul a trecut în luna aprilie de Senat, iar în Camera Deputaților va avea loc votul final. Ulterior, opoziția poate atacă la Curtea Constituțională înainte ca legea să meargă la președintele Nicușor Dan pentru promulgare.

Ce prevede legea Nordis

Legea Nordis (PL-x nr. 116/2025) nu privește dosarul penal, ci pornește de la cazul cercetat ca o mare fraudă imobiliară pentru a preveni alte situații asemănătoare.

Proiectul prevede înscrierea în Cartea funciară a promisiunilor obligatorii, pentru ca un imobil să nu poată fi promis mai multor persoane. Proiectul a trecut în luna aprilie de Senat, iar acum se află la Camera Deputaților.

Proiectul prevede și că avansul va fi limitat la 15% la încheierea promisiunii de vânzare-cumpărare, urmând ca restul plăților să fie făcute în funcție de stadiile de dezvoltare – 25% la finalizarea structurii și 25% la finalizarea instalațiilor.

Banii vor fi virați într-un cont separat pentru dezvoltare, iar avansul va putea fi cheltuit doar pentru ridicarea construcției. În cazul în care banii obținuți din avans vor fi cheltuiți în alte scopuri, dezvoltatorul va fi amendat cu 1% din cifra de afaceri.

Liderii PSD și scandalul Nordis

Pe 7 octombrie 2024, Recorder a publicat o investigație intitulată „Schema Nordis: Mașinăria de făcut bani a celui mai puternic clan politico-imobiliar”.

Jurnaliștii au arătat că, deși în firma controlată de afaceristul Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol, fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, au intrat milioane de euro, majoritatea investițiilor promise nu au fost realizate. Iar în singura clădire ridicată, un hotel din Mamaia, existau „indicii solide” că apartamentele au fost vândute de mai multe ori, către mai multe persoane.

Pe 10 octombrie, Laura Vicol a demisionat din PSD, la trei zile după ce și-a dat demisia și de la șefia Comisiei juridice a Camerei Deputaților.

Pe 18 noiembrie, G4Media a arătat cum candidatul la prezidențiale de la acea vreme Marcel Ciolacu și alți lideri PSD, printre care Sorin Grindeanu (actual președinte interimar al PSD) și Alfred Simonis, au zburat cu un avion privat închiriat de la același grup Nordis, împreună cu soții Vicol-Ciorbă.