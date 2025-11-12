Legea Nordis, test final în Parlament. Deputații decid astăzi dacă o adoptă sau nu, la un an de la izbucnirea scandalului care i-a avut în centru pe lideri ai PSD 

Legea Nordis, depusă după ce în spațiul public a izbucnit scandalul legat de firma de imobiliare Nordis și de zborurile cu această companie ale unor importanți politicieni PSD, intră miercuri la vot în Camera Deputaților.

Dacă va fi adoptată, atunci legea va putea fi contestată la Curtea Constituțională și în final va ajunge pe masa președintelui Nicușor Dan, care la rândul său va putea fie să promulge legea, fie să sesizeze CCR, fie să o trimită în Parlament pentru reexaminare.

Legea nu are nicio legătură cu dosarul în care sunt anchetați șefii Nordis, ci a fost realizată pentru a-i proteja pe viitorii cumpărători. Concret, legea prevede:

Înscrierea în cartea funciară a promisiunilor obligatorii. Prin această nouă prevedere, nu va mai exista posibilitatea ca un dezvoltator să poată să promită un apartament mai multor persoane.

Avansul dat de cumpărător poate fi de cel mult 25% pentru partea de rezistență a clădirii și poate fi achitat abia după finalizarea acesteia, iar pentru partea de instalații este prevăzut un avans de cel mult 20%.

Avansul se depune într-un cont bancar, iar aceste sume pot fi folosite doar pentru proiectul imobiliar.

În forma adoptată de Senat, modificată între timp la Camera Deputaților, se limita avansul general la 15%, iar următoarele sume care puteau fi achitate drept avans erau de maxim 25% la finalizarea structurii și alți 25% la finalizarea instalațiilor.

Procedura de urgență care nu a mai fost

Proiectul de lege fost înregistrat la Senat în 31 ianuarie 2025, iar inițiatorii, parlamentari de la PSD și PNL, au cerut adoptarea în procedură de urgență. Însă legea a ajuns să fie adoptată de Senat abia în 14 aprilie. A plecat apoi la Camera Deputaților, unde, după câteva luni în care a rămas la sertar, urmează să primească astăzi votul final.

Proiectul a fost readus în atenția publică după ce PNL l-a folosit drept răspuns politic în urma acțiunii prin care PSD și AUR l-au chemat pe premierul Ilie Bolojan în Parlament. PNL a cerut la final de octombrie punerea pe ordinea zi a legii Nordis ca „o dedicație” pentru Sorin Grindeanu, după ședința Biroului Permanent al Camerei Deputaților din 31 octombrie, în care PSD și AUR au votat împreună.

Totuși, atunci cererea PNL nu a ajuns să fie votată. O săptămână mai târziu, PNL nu a reluat solicitarea. Luni, 10 noiembrie, PNL a cerut din nou, în ședința comitetului liderilor, introducerea pe ordinea de zi a proiectului privind legea Nordis, potrivit surselor HotNews. Niciun partid politic nu s-a opus, conform acelorași surse.

Opoziția și puterea sunt de acord: este nevoie de legea Nordis

Tot luni a avut loc și dezbaterea în Camera Deputaților pe proiectul de lege. În cadrul discuțiilor reprezentanții AUR și SOS România au anunțat că susțin proiectul de lege, dar au atacat partidele din coaliția de guvernare.

„Este o lege bună, putea să vină mai repede. Noi, grupul USR, am depus un astfel de proiect primii la Cameră și am fi sperat să fi fost adoptat din prisma caracterului de urgență. Nu este nicio problemă, votăm cu inima deschisă acest proiect inițiat de PSD-PNL”, a spus Alexandru Dimitriu, deputat USR.

Deputatul AUR Dan Tanasă a criticat partidele aflate la guvernare și le-a reproșat că 35 de ani „ați stat și v-ați uitat cum familii de români sunt distruse de rechini imobiliari”.

„De ce e nevoie de o astfel de lege? Legea Nordis? De ce este nevoie ca astăzi în Parlament să votăm această lege? Este nevoie pentru că timp de 35 de ani sub privirile voastre, PSD, PNL, USR și UDMR, sute de mii de români au fost țepuiți de rechini imobiliari (…). Am ajuns astăzi aici pentru că am plecat de la un caz specific, știm exact care e acel caz dintre atâtea zeci de cazuri care au scandalizat țara asta, de mafioți la costum care i-au furat pe oameni. Suntem astăzi aici și trebuie să votăm această lege pentru că a existat celebrul caz Nordis, de care se leagă numele lui Marcel Ciolacu, al lui Sorin Grindeanu. Nume grele din PSD”, a spus Tanasă.

Deputatul PNL Florin Roman a susținut că „cei care se uită la noi trebuie să știe că după adoptarea acestei legi nu vor mai putea fi păgubiți prin țepe de dezvoltatorii imobiliari, indiferent din ce zonă politică vin”.

„Pentru că mi-e greu să cred că mafia politică, mafia imobiliară, are doar o culoare. Eu cred că sunt interese din toate părțile. Toata lumea vorbește de Nordis. La noi în județ (n. red.: județul Alba) am avut un caz de genul ăsta, unde un fost subprefect a construit un bloc în care a vandut de două ori mai multe apartamente decât a construit. Pentru că nu se nota în autorizația de construcție extrasul de carte funciară. Se punea întrebarea «De ce acum?».Uite că sunt oameni care au făcut-o acum. Întrebarea mea către voi e de ce n-ați făcut-o voi? Parlamentarismul înseamnă că atunci când constați că un lucru nu merge, de asta suntem aleși, să intervenim legislativ. Nu să îi criticăm pe ceilalți care muncesc și care vin să repare aceste nedreptăți”, i-a răspuns Roman lui Dan Tanasă.

Unul dintre inițiatorii legii răspunde opoziției: „Avem colegi care vin la microfon pentru like-uri”

Și deputata Virginia Vedinaș, de la SOS România, a spus că era „evident că trebuia să facem ceva” cu privire la escrocheriile din domeniul imobiliar.

„Mai bine mai târziu decât niciodată. Proiectul de lege la care ne raportăm e benefic și pozitiv. Ce nu este însă benefic și pozitiv în opinia mea e să venim la tribuna Parlamentului și să ne folosim de statutul de parlamentari pentru a ataca o persoană sau alta. Mai ales persoane care nu sunt de față și care nu au capacitatea fizică obiectivă să se apere. Mi se pare lipsit de o minimă deontologie să folosim această tribună pentru a ataca și pentru a face campanie electorală deghizată, nu mi se pare corect”, a spus deputata.

Reprezentantul PSD, chiar unul dintre inițiatorii legii, Ștefan Ovidiu Popa, a afirmat în dezbaterile de luni că legea nu face referire la scandalul Nordis, ci la oamenii care nu vor mai putea fi păgubiți de diferiți dezvoltatori imobiliari.

„Din păcate, avem colegi care vin la microfon pentru like-uri, că așa le place. Nu fac absolut nimic concret și vin să ne țină nouă lecții pe anumite probleme. De ce nu inițiați în Parlament o lege care să modifice aceste lucruri? Vă place să adunați like-uri și atât. Ca atare, noi, PSD am inițiat acest proiect alături de patru colegi de la PNL și am făcut aceste modificări necesare pentru cei tineri, care vor să își achiziționeze o locuință și pentru ceilalți doritori, să nu aibă problemele care, din păcate, s-au întâmplat. Acest proiect nu face referire la ce spuneați dumneavoastră mai devreme (n.red.: cazul Nordis). Are ca obiect de reglementare calitatea în construcții, nicidecum acel nume pe care îl folosiți generic pentru like-uri”, a fost replica deputatului pentru opoziția din Parlament.

Liderii PSD și scandalul Nordis

Pe 7 octombrie 2024, Recorder a publicat o investigație intitulată „Schema Nordis: Mașinăria de făcut bani a celui mai puternic clan politico-imobiliar”.

Jurnaliștii au arătat că, deși în firma controlată de afaceristul Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol, fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, au intrat milioane de euro, majoritatea investițiilor promise nu au fost realizate. Iar în singura clădire ridicată, un hotel din Mamaia, existau „indicii solide” că apartamentele au fost vândute de mai multe ori, către mai multe persoane.

Pe 10 octombrie, Laura Vicol a demisionat din PSD, la trei zile după ce și-a dat demisia și de la șefia Comisiei juridice a Camerei Deputaților.

Pe 18 noiembrie anul trecut, G4Media a arătat cum candidatul la prezidențiale de la acea vreme Marcel Ciolacu și alți lideri PSD, printre care Sorin Grindeanu (actual președinte al social-democraților) și Alfred Simonis, au zburat cu un avion privat închiriat de la același grup Nordis, împreună cu soții Vicol-Ciorbă.