Legea permite amplasarea conductelor de gaze lângă cabluri electrice, însă există condiții / Ce prevăd normele ANRE și care era situația la blocul din Rahova

Conductele de gaze pot fi amplasate, în subteran, pe acelaşi traseu prin care sunt trase cablurile electrice şi conductele de canalizare, potrivit unor ordine emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Însă trebuie respectate mai multe prevederi privind „condițiile de coexistență”, precum cele legate de distanțele minime de siguranţă între conductele de gaze și cabluri sau alte conducte.

Reprezentanţii poliţiei au declarat miercuri că prima ipoteză luată în calcul de anchetatori este o fisură într-o conductă de gaz din afara blocului din Sectorul 5 al Capitalei în care a avut loc explozia soldată.

„În exteriorul blocului, pe coloana de transport, s-a găsit o fisură, s-au ridicat bucata de țeavă si cablul electric din apropiere. Servesc la concluziile extertizei. La momentul de față nu putem să concluzionăm cu certitudine că aceasta este cauza 100%. E principala ipoteză”, a spus unul dintre reprezentanții Poliției, care la această oră susțin o conferință de presă în zona blocului în care a avut loc deflagrația.

Poliția spune că la acest moment nu există un raport preliminar de expertiză, fiindcă este prea devreme.

Potrivit unor informaţii apărute la Observator News, specialiştii din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă (INSEMEX) au extras conducta de gaze care alimentează blocul din Rahova afectat de explozie, iar acesta ar fi prezentat mai multe fisuri.

Ţeava era legată de conducta principală şi trecea prin același tunel subteran prin care sunt trase cablurile electrice și alimentarea cu apă a blocului. Este posibil ca un scurtcircuit la cablul electric să fi dus la fisurarea conductei de gaz, au scris cei de la Observator News, care citau informații aflate pe surse din constatările specialiștilor de la INSEMEX.

Ce prevede legea

Un ordin din 2018 al ANRE, instituția care reglementează domeniul energiei, se precizează că distanţele minime la care se amplasează depind de materialul și presiunea conductei de gaze.

La presiune joasă, redusă şi medie, distanţa minimă este de 0,5 m între conductele de gaze din polietilenă şi alte conducte de apă, cabluri de forță, cabluri telefonice montate direct în sol, cabluri TV sau căminele acestor instalații.

În zona în care a avut loc explozia din Rahova, presiunea conductei este joasă, potrivit specialiștilor consultați de HotNews.

La presiune înaltă, distanţa minimă este de 1,5 metri. În cazul conductelor din oţel, distanţa minimă variază între 0,6 m şi 1,5 m.

Potrivit ordinului, când nu este posibilă respectarea distanţelor, acestea pot fi reduse cu 20%, cu condiţia ca pe porţiunea în cauză să se prevadă următoarele soluţii tehnice:

montarea conductelor în tub de protecţie;

montarea răsuflătorilor pentru evacuarea în atmosferă a eventualelor scăpări de gaze naturale, la capetele tubului de protecţie.

Este interzisă montarea subterană a două conducte de distribuţie a gazelor naturale pe trasee paralele la o distanţă, măsurată în proiecţie orizontală de la generatoarea exterioară a conductelor, mai mică de 0,5 m.

Distanţele se măsoară în proiecţie orizontală între limitele exterioare ale conductelor şi construcţiile sau instalaţiile subterane.

Distanţele minime pot fi reduse cu o condiţie

Un alt ordin ANRE (239/2019) arată că în plan vertical, cablurile electrice pot intersecta conductele de gaze la minimum 0,25 m, iar în plan orizontal se amplasează la minimum 0,6 m.

„În cazul protejării cablului în tub, distanţa se măreşte la 1,5 m pentru conducte de gaze de presiune joasă sau medie, respectiv la 2 m, pentru conducte de gaze la presiune înaltă”, precizează Ordinul ANRE.

Ordinul ANRE 239/2019 mai arată că „pentru conducte de fluide inflamabile (gaze, țiței, produse petroliere) distanța minimă de la cea mai apropiată fundație sau priză de pământ a unui stâlp la conductă este de 5 m. Distanța poate fi redusă în cazuri obligate până la 2 m, cu acordul beneficiarului conductei”.

„Pentru conducte de transport de gaze inflamabile, pe porțiunile unde acestea sunt considerate de categoria a II-a din punct de vedere al siguranței, se respectă o distanță egală cu înălțimea stâlpului deasupra solului; ea poate fi redusă, în cazuri obligate, până la o treime din înălțimea stâlpului deasupra solului, cu acordul beneficiarului conductei”.

Normativul NTE 007/08/00, care reglementează proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice, stabilește distanțele minime pe orizontală și verticală la intersecțiile cu rețelele de gaze, dar și reguli de amplasare.

„Conductoarele, barele, tuburile etc. se pot dispune pe trasee comune cu traseele altor instalaţii cu condiţia ca instalaţia electrică să fie dispusă: […] – sub conducte de gaze naturale și sub conducte calde (cu temperatura peste +40°C)”.

Distanța minimă în plan orizontal (paralele) este 0,6 m, iar distanța minimă în plan vertical este 0,25 m, potrivit normativului. De regulă, conducta de gaze este deasupra. În caz contrar, fie conducta, fie cablul (de regulă, ultima instalaţie care se pozează) se introduc în tub de protecţie pe o lungime de 0,8 m de fiecare parte a intersecţiei.

În cazul în care nu pot fi respectate distanţele minime între conductele şi cablurile paralele, distanţa poate fi redusă la 0,25 m, cu condiţia ca între cablul electric şi conducta de gaze să se intercaleze o placă din material rezistent, precum o placă de beton armat pe toată lungimea porţiunii respective.

Unghiul minim de traversare este de 60 de grade.

La intersecții, distanța orizontală de 0,6 m poate fi mărită la 1,5 m, în cazul protejării cablurilor în tuburi la intersecția cu conducte de gaze pentru presiune joasă sau medie, sau la 2 m în cazul protejării cablurilor în tuburi la intersecția cu conducte de gaze pentru presiune înaltă.