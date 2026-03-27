Legile bugetului de stat pentru 2026, promulgate

Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri legea bugetului de stat pe anul 2026 și pe cea a asigurărilor sociale de stat.

Curtea Constituțională a respins, joi, sesizările AUR în legătură cu cele două proiecte, stabilind că actele normative sunt constituționale. Vineri, CCR a publicat motivările deciziilor prin care a stabilit că legile bugetului de stat și bugetului asigurărilor sociale pentru acest an sunt constituționale.

Bugetul de stat a trecut de Parlament cu o largă majoritate, în 20 martie, după cinci zile de dezbateri și un blocaj în coaliția de guvernare. Legea a trecut de Parlament cu 319 voturi „pentru”, 104 contra, 1 abținere și doi parlamentari care au mers pe opțiunea „prezent, nu votez”.

Legea stabilește principalele alocări financiare pentru anul în curs, inclusiv sumele destinate investițiilor, sănătății, educației și infrastructurii.