Leonardo DiCaprio a egalat recordul lui Michael Caine cu o nouă nominalizare la Premiile BAFTA. Filmele și actorii nominalizați la gala din 2026

Leonardo DiCaprio a ridicat în 2016 singurul Premiu BAFTA pe care l-a câștigat până acum, grație filmului său „The Revenant” ce i-a adus și Oscarul, FOTO: Jonathan Hordle / Shutterstock Editorial / Profimedia Images

Industria cinematografică britanică a anunțat marți nominalizările pentru ediția din 2026 a Premiilor BAFTA iar Leonardo DiCaprio și producătorii noului său film „One Battle After Another” au toate motivele să fie fericiți. DiCaprio a ajuns acum la șapte nominalizări la Premiul BAFTA pentru cel mai bun actor într-un rol principal, egalând recordul absolut din istoria galei și intrând într-o companie selectă, relatează BBC și Variety.

Ceilalți actori care au ajuns la șapte nominalizări la această categorie principală a Premiilor BAFTA sunt Michael Caine, Daniel Day-Lewis, Peter Finch, Dustin Hoffman, Jack Lemmon și Laurence Olivier.

În plus, „One Battle After Another”, a obținut cele mai multe nominalizări la ediția de anul acesta a Premiilor BAFTA, ce va avea loc în data de 22 februarie: nu mai puțin de 14. Satira politică pentru care regizorul Paul Thomas Anderson a strâns o distribuție de top a obținut astfel cu doar două nominalizări mai puțin decât recordul absolut stabilit de filmul „Gandhi” din 1982, și este la egalitate cu alte titluri apreciate precum „All Quiet on the Western Front”, „Atonement”, „The King’s Speech” și „Crouching Tiger, Hidden Dragon”.

Michael Caine și Leonardo DiCaprio au jucat împreună în filmul „Inception” din 2010, FOTO: Warner Bros. Picture / Pacific coast news / Profimedia Images

„One Battle After Another” este urmat ca număr de nominalizări la Premiile BAFTA de anul acesta de „Sinners”, filmul de groază regizat de Ryan Coogler. Acesta a obținut 13 nominalizări, cel mai mare număr înregistrat vreodată în istoria premiilor BAFTA pentru un film realizat de un regizor de culoare, potrivit BBC. La gala Premiilor Oscar ce va avea loc la jumătatea lunii martie și va încheia sezonul de premiere al industriei cinematografice „Sinners” a obținut un număr record de 16 nominalizări.

Filmul le-a adus lui Coogler și actorului Michael B. Jordan primele lor nominalizări la Premiile BAFTA.

Regizoarea Chloé Zhao a stabilit un record propriu de nominalizări pentru Premiile BAFTA din 2026

Podiumul nominalizărilor la Premiile BAFTA din 2026 este completat de „Hamnet” și „Marty Supreme”, care au obținut fiecare câte 11 nominalizări, Rolul din „Marty Supreme”, un thriller în care interpretează un jucător de tenis de masă aspirant, îl readuce astfel pe actorul Timothée Chalamet în cursa BAFTA pentru cel mai bun actor într-un rol principal pentru al doilea an la rând.

Deși „Hamnet”, drama despre soția lui William Shakespeare în timp ce se confruntă cu pierderea singurului ei fiu, reprezintă în sine un motiv de mândrie în Marea Britanie, lungmetrajul cineastei de origine chineză Chloé Zhao a stabilit acum și un record pentru cel mai mare număr de nominalizări la Premiile BAFTA pentru orice peliculă regizată de o femeie.

Zhao a câștigat în 2021 atât Premiul BAFTA, cât și Globul de Aur și Oscarul, pentru cel mai bun regizor grație lungmetrajului său „Nomadland”. Noul ei film îi are pe actorul Paul Mescal (actorul principal din lungmetrajul „Gladiatorul II” apărut în 2024) în rolul lui Shakespeare, în timp ce actrița irlandeză Jessie Buckley (cunoscută din filme ca „Wild Rose” sau „The Lost „Daughter”) o joacă pe soția sa.

Chloe Zhao a câștigat în 2021 două Oscaruri: atât pentru cel mai bun regizor, cât și cel mai bun film, în calitate de producătoare a „Nomadland”, FOTO: Chris Pizzello / AFP / Profimedia Images

„One Battle After Another”, „Sinners”, „Hamnet” și „Marty Supreme” se regăsesc toate pe lista nominalizărilor de anul acesta la Premiul BAFTA pentru cel mai bun film, alături de „Sentimental Value” – care i-a adus la vârsta de 74 de ani apreciatului actor suedez Stellan Skarsgård prima sa nominalizare la Premiile BAFTA.

În ceea ce privește marile absențe, filmul Netflix „Frankenstein” a obținut un impresionant total de opt nominalizări, dar nu a intrat în cursa pentru cel mai bun film sau cea pentru regie, în timp ce „Wicked: For Good” a primit două nominalizări, pentru costume, respectiv machiaj și coafură.

Ceremonia Premiilor BAFTA pentru Film va avea loc pe 22 februarie, la Royal Festival Hall din Londra, cu Alan Cumming în rol de gazdă.

Nominalizările la cele mai importante categorii pentru Premiile BAFTA din 2026:

Cel mai bun film: „Hamnet”, „Marty Supreme”, „One Battle After Another”, „Sentimental Value”, „Sinners”;

„Hamnet”, „Marty Supreme”, „One Battle After Another”, „Sentimental Value”, „Sinners”; Cel mai bun film britanic: „28 Years Later”, „The Ballad of Wallis Island”, „Bridget Jones: Mad About the Boy”, „Die My Love”, „H Is for Hawk”, „Hamnet”, „I Swear”, „Mr Burton”, „Pillion”, „Steve”;

„28 Years Later”, „The Ballad of Wallis Island”, „Bridget Jones: Mad About the Boy”, „Die My Love”, „H Is for Hawk”, „Hamnet”, „I Swear”, „Mr Burton”, „Pillion”, „Steve”; Cel mai bun debut al unui scenarist, regizor sau producător britanic: „The Ceremony” – Jack King (regizor, scenarist), Hollie Bryan (producer), Lucy Meer (producător), „My Father’s Shadow” – Akinola Davies Jr (regizor), Wale Davies (scenarist), „Pillion” – Harry Lighton (regizor, scenarist), „A Want in Her” – Myrid Carten (regizor), „Wasteman” – Cal McMau (regizor), Hunter Andrews (writer), Eoin Doran (scenarist);

„The Ceremony” – Jack King (regizor, scenarist), Hollie Bryan (producer), Lucy Meer (producător), „My Father’s Shadow” – Akinola Davies Jr (regizor), Wale Davies (scenarist), „Pillion” – Harry Lighton (regizor, scenarist), „A Want in Her” – Myrid Carten (regizor), „Wasteman” – Cal McMau (regizor), Hunter Andrews (writer), Eoin Doran (scenarist); Cel mai bun film într-o limbă străină: „It Was Just an Accident”, „The Secret Agent”, „Sentimental Value”, „Sirāt”, „The Voice of Hind Rajab”;

„It Was Just an Accident”, „The Secret Agent”, „Sentimental Value”, „Sirāt”, „The Voice of Hind Rajab”; Cel mai bun documentar : „2000 Meters to Andriivka”, „Apocalypse in the Tropics”, „Cover-Up”, „Mr Nobody Against Putin”, „The Perfect Neighbor”;

: „2000 Meters to Andriivka”, „Apocalypse in the Tropics”, „Cover-Up”, „Mr Nobody Against Putin”, „The Perfect Neighbor”; Cel mai bun film de animație : „Elio”, „Little Amélie”, „Zootropolis 2”;

: „Elio”, „Little Amélie”, „Zootropolis 2”; Cel mai bun film pentru copii și familie : „Arco”, „Boong”, „Lilo & Stitch”, „Zootropolis 2”;

: „Arco”, „Boong”, „Lilo & Stitch”, „Zootropolis 2”; Cel mai bun regizor : „Bugonia” – Yorgos Lanthimos, „Hamnet” – Chloé Zhao, „Marty Supreme” – Josh Safdie, „One Battle After Another” – Paul Thomas Anderson, „Sentimental Value” – Joachim Trier, „Sinners” – Ryan Coogler;

: „Bugonia” – Yorgos Lanthimos, „Hamnet” – Chloé Zhao, „Marty Supreme” – Josh Safdie, „One Battle After Another” – Paul Thomas Anderson, „Sentimental Value” – Joachim Trier, „Sinners” – Ryan Coogler; Cel mai bun scenariu original : „I Swear” – Kirk Jones, „Marty Supreme” – Ronald Bronstein, Josh Safdie, „The Secret Agent” – Kleber Mendonça Filho, „Sentimental Value” – Eskil Vogt, Joachim Trier, „Sinners” – Ryan Coogler;

: „I Swear” – Kirk Jones, „Marty Supreme” – Ronald Bronstein, Josh Safdie, „The Secret Agent” – Kleber Mendonça Filho, „Sentimental Value” – Eskil Vogt, Joachim Trier, „Sinners” – Ryan Coogler; Cel mai bun scenariu adaptat : „The Ballad of Wallis Island” – Tom Basden, Tim Key, „Bugonia” – Will Tracy, „Hamnet” – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell, „One Battle After Another” – Paul Thomas Anderson, „Pillion” – Harry Lighton;

: „The Ballad of Wallis Island” – Tom Basden, Tim Key, „Bugonia” – Will Tracy, „Hamnet” – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell, „One Battle After Another” – Paul Thomas Anderson, „Pillion” – Harry Lighton; Cea mai bună actriță într-un rol principal : Jessie Buckley – „Hamnet”, Rose Byrne – „If I Had Legs I’d Kick You”, Kate Hudson – „Song Sung Blue”, Chase Infiniti – „One Battle After Another”, Renate Reinsve – „Sentimental Value”, Emma Stone – „Bugonia”;

: Jessie Buckley – „Hamnet”, Rose Byrne – „If I Had Legs I’d Kick You”, Kate Hudson – „Song Sung Blue”, Chase Infiniti – „One Battle After Another”, Renate Reinsve – „Sentimental Value”, Emma Stone – „Bugonia”; Cel mai bun actor într-un rol principal : Robert Aramayo – „I Swear”, Timothée Chalamet – „Marty Supreme”, Leonardo DiCaprio – „One Battle After Another”, Ethan Hawke – „Blue Moon”, Michael B Jordan – „Sinners”, Jesse Plemons – „Bugonia”;

: Robert Aramayo – „I Swear”, Timothée Chalamet – „Marty Supreme”, Leonardo DiCaprio – „One Battle After Another”, Ethan Hawke – „Blue Moon”, Michael B Jordan – „Sinners”, Jesse Plemons – „Bugonia”; Cea mai bună actriță într-un rol secundar : Odessa A’zion – „Marty Supreme”, Inga Ibsdotter Lilleaas – „Sentimental Value”, Wunmi Mosaku – „Sinners”, Carey Mulligan – „The Ballad of Wallis Island”, Teyana Taylor – „One Battle After Another”, Emily Watson – „Hamnet”;

: Odessa A’zion – „Marty Supreme”, Inga Ibsdotter Lilleaas – „Sentimental Value”, Wunmi Mosaku – „Sinners”, Carey Mulligan – „The Ballad of Wallis Island”, Teyana Taylor – „One Battle After Another”, Emily Watson – „Hamnet”; Cel mai bun actor într-un rol secundar : Benicio del Toro – „One Battle After Another”, Jacob Elordi – „Frankenstein”, Paul Mescal – „Hamnet”, Peter Mullan – „I Swear”, Sean Penn – „One Battle After Another”, Stellan Skarsgård – „Sentimental Value”;

: Benicio del Toro – „One Battle After Another”, Jacob Elordi – „Frankenstein”, Paul Mescal – „Hamnet”, Peter Mullan – „I Swear”, Sean Penn – „One Battle After Another”, Stellan Skarsgård – „Sentimental Value”; Steaua în ascensiune a cinematografiei: (vot din partea publicului): Robert Aramayo, Miles Caton, Chase Infiniti, Archie Madekwe, Posy Sterling.