Un film care a trecut sub radar în România se conturează ca favoritul surpriză la Premiile Oscar și poate fi văzut acum în streaming

„Sinners”, filmul de anul trecut al tânărului regizor american Ryan Coogler, a fost una dintre revelațiile lui 2025 la box office-ul nord-american iar acum e considerat nu doar unul dintre marii favoriți la următoarea gală a Premiilor Oscar, ci ar putea deveni chiar primul lungmetraj de groază din istorie care își adjudecă cel mai râvnit dintre premii.

Cu actorul Michael B. Jordan dedublându-se pentru a juca ambele roluri principale ale unor frați gemeni infractori care se întorc în orașul lor natal, unde sunt confruntați cu un „rău supranatural”, potrivit descrierii oficiale a lungmetrajului, Sinners este practic un film cu vampiri.

În plus, plasarea poveștii sale în Sudul segregat al SUA a fost considerat un pariu atât de riscant încât multe studiouri l-au refuzat pe Coogler, cunoscut pentru regizarea filmului Creed din 2015 și a celor două lungmetraje cu supereroi Black Panther apărute ulterior.

„Sunt fericit că am reușit să găsim o casă la Warner Bros. Și pentru că oamenii chiar au venit [să îl vadă], ceea ce e ceva ce nu poți controla niciodată, nu-i așa? E un risc. Sunt dispus să pariez pe o poveste bună. Cred cu adevărat că nu există nicio experiență comparabilă cu un film văzut într-o sală de cinema (…)”, a declarat el într-un interviu publicat de revista Variety săptămâna aceasta.

Studioul Warner Bros nu doar că i-a dat unda verde pentru a face filmul, dar i-a și pus la dispoziție un buget de 90 de milioane de dolari. Suma este una mare chiar și după standardele Hollywood pentru un lungmetraj care, oricât de bun ar fi și oricât depășește granițele genului, pornește de la premisa că e un film cu vampiri.

Filmul „Sinners” e unul dintre acele succese comerciale rare și a mai reușit ceva

Pariul Warner Bros pe scenariul propus de Coogler a fost însă unul cât se poate de inspirat. Lansat în cinematografe în data de 18 aprilie a anului trecut, Sinners a avut încasări de 279,65 de milioane de dolari în America de Nord, piața internă a Hollywood care dictează de cele mai multe ori dacă un film este un succes sau eșec financiar pentru studioul care l-a produs.

Sinners a încheiat anul 2025 pe poziția a 7-a în topul filmelor cu cele mai mari încasări la box office-ul nord american și a obținut alte 88,3 milioane de dolari din vânzări de bilete în rândul lumii. În România încasările s-au ridicat la 338.000 de dolari, filmul lui Coogler terminând anul pe poziția a 54-a la box office-ul românesc, potrivit site-ului de referință boxofficemojo.

Chiar dacă la noi a fost eclipsat de alte producții cinematografice, cei care sunt curioși să îl vadă dacă l-au ratat în sălile de cinema o pot face pe platforma de streaming a Warner Bros Discovery, HBO Max, unde e tradus în română cu titlul Păcătoșii.

Sinners e totodată unul dintre acele succese comerciale rare care au fost pe larg apreciate de criticii de film, iar în SUA a reușit chiar să depășească barierele ideologice care fac ca unele lungmetraje să fie asaltate cu recenzii negative fiindcă sunt considerate „woke” sau că, dimpotrivă, se adresează sensibilităților conservatorilor.

„Îmbinând clișee vechi ale genului cu un mesaj puternic – rețeta eternă pentru un film horror de mare calitate – regizorul, mereu captivant, demonstrează din nou că are ceva apăsat de spus, fie că este vorba despre boxeri, supereroi sau vampiri însetați de sânge”, notează publicația conservatoare The New York Post în recenzia sa.

„Sinners al lui Ryan Coogler este o exaltare pe marele ecran – un imn pasional și efuziv despre viață și dragoste, inclusiv despre dragostea pentru filme. Plasat în Mississippi în perioada Jim Crow, este o fantazie care sfidează genurile și mintea, plină de interpretări extraordinare, vampiri dansatori și multe idei despre iubire și istorie”, notează și The New York Times, din cealaltă parte a spectrului politic.

Ryan Coogler vorbește pe scenă în timpul celei de-a 39-a ediții anuale a Premiilor Cinematecii Americane, care pe 20 noiembrie 2025 l-au onorat pe actorul Michael B. Jordan, FOTO: Joe Scarnici / Getty images / Profimedia

„Sinners” ar putea spulbera recordul de nominalizări la Premiile Oscar

Revista Variety nota joi, după ce Sindicatul Actorilor Americani a anunțat nominalizările pentru așa-zisele Premii SAG, că, deși filmul One Battle After Another a stabilit un record absolut cu 7 propuneri, ascensiunea filmului lui Coogler este cea „care rescrie complet calculele”. Asta fiindcă de multe ori galele de premiere ale industriei cinematografice care preced Oscarurile dau tonul în materie de favoriți și pot răsturna calculele analiștilor.

Chiar sezonul de premiere de anul trecut a fost marcat de o schimbare constantă a prognozelor după ce filmul Emilia Pérez, considerat inițial marele favorit, a fost marcat de un scandal fără precedent din cauza unor vechi comentarii făcute de actrița sa principală pe rețelele de socializare.

În cele din urmă, Oscarul pentru cel mai bun film a mers la pelicula Anora a cineastului american Sean Baker după ce aceasta a triumfat și la Premiile Asociației Criticilor de Film, ultima mare gală înaintea Oscarurilor. Baker a câștigat de asemenea Oscarurile pentru cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu original și cel mai bun montaj, egalând recordul din 1954 al lui Walt Disney de 4 statuete câștigate la o singură gală organizată de Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului.

Variety prognozează acum că Sinners va primi nu mai puțin de 15 nominalizări la Premiile Oscar, un total care ar depăși recordul absolut al Academiei, deținut la egalitate de All About Eve, Titanic și La La Land. „Și mai este loc de creștere. Filmul încă nu intră în top cinci pentru actor în rol secundar pentru Miles Caton, în ciuda nominalizării sale la SAG, nici la machiaj și coafură, și are în prezent două propuneri pentru cântec original. Dacă măcar o parte dintre aceste categorii se vor concretiza în nominalizări, Coogler va intra într-o stratosferă statistică pe care niciun regizor nu a mai atins-o vreodată”, scrie revista specializată în industria divertismentului.

Un horror la Oscarul pentru cel mai bun film?

Mai mult, Variety prognozează nu doar că Sinners va fi nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun film, ci și că este în momentul de față favoritul să îl câștige – un lucru pe care nu l-a reușit niciun film de groază în întreaga istorie de aproape 100 de ani a Premiilor Oscar.

Unii specialiști consideră că Tăcerea mieilor a triumfat la această categorie în 1992, însă clasificarea filmului cu Sir Anthony Hopkins drept unul de groază e una controversată și respinsă de alții.

Cert este că Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului va anunța lista completă a nominalizărilor la Oscaruri pe 22 ianuarie 2026 iar gala de premiere va avea loc în data de 15 martie 2026 la Los Angeles.

Până atunci, un prim semnal al putea veni duminica aceasta, când are loc gala Globurilor de Aur, la care Sinners concurează la premiile pentru cel mai bun film de dramă, cel mai bun actor într-un film de dramă, cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu, cea mai bună coloană sonoră și cel mai bun cântec original într-un film.

Gala Globurilor de Aur, cea care deschide în fiecare an sezonul de premiere a industriei cinematografice, va avea loc la ora 20:00 pe Coasta de Est a SUA, adică luni la ora 03:00, ora României.