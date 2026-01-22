Filmele nominalizate la Premiile Oscar 2026, anunțate astăzi. La ce oră vor fi aflate

Nominalizările la Premiile Oscar din 2026 vor fi anunțate mai târziu în cursul zilei de joi, iar toată industria cinematografică așteaptă să vadă dacă va fi un an în care marii favoriți ai specialiștilor vor fi recunoscuți cu nominalizări sau va fi un alt an al surprizelor, relatează BBC.

La capitolul favoriți pentru Oscarul pentru cel mai bun film e de văzut dacă „One Battle After Another”, în care Leonardo DiCaprio joacă un rebel fugar, va confirma succesul de la Gala Globurilor de Aur și va primi cele mai multe nominalizări la Oscaruri.

Filmul horror cu vampiri „Sinners” este, de asemenea, considerat un candidat puternic, chiar dacă la Globurile de Aur a triumfat doar la categoriile pentru cea mai bună coloană sonoră și pentru realizări cinematografice și la box office. „Sinners” își păstrează șansele la Oscaruri întrucât pentru acestea votează Hollywood, în timp ce la Globurile de Aur votează un juriu format din jurnaliști internaționali, mai puțin înclinat să premieze o producție cu o temă atât de americano-centrică.

„Marty Supreme”, „Frankenstein”, „Sentimental Value”, „Bugonia” și „The Secret Agent” sunt considerate favorite la nominalizări, atunci când acestea vor fi anunțate începând cu ora 13:30 GMT, ora 15:30, ora României.

Două dintre cele mai mari succese de box office de anul trecut au fost „Wicked: For Good” și „Avatar: Fire and Ash”, însă se pare că ambele continuări vor obține mai puține nominalizări decât lungmetrajele pe care le-au continuat.

A doua parte din „Wicked” a fost primită mult mai slab decât primul film, în timp ce al treilea film „Avatar” ar putea avea o tracțiune mai mică din cauza oboselii față de franciză și a abordării nonșalante a regizorului James Cameron în privința campaniei pentru Oscaruri.

„Poți juca jocul premiilor sau poți juca jocul care îmi place mie, și anume să fac filme la care oamenii chiar merg”, a spus Cameron luna trecută.

Va fi 2026 în sfârșit anul lui Paul Thomas Anderson la Premiile Oscar?

Apreciatul regizor american Paul Thomas Anderson, cunoscut cu afecțiune sub acronimul PTA, nu a câștigat niciodată un Oscar, în ciuda celor 11 nominalizări din carieră pentru filme precum „Phantom Thread”, „Licorice Pizza” și „There Will Be Blood”.

Însă anul acesta lucrurile s-ar putea schimba întrucât cel mai recent film al său, antemenționatul „One Battle After Another”, a fost cel mai în vogă titlu în debutul sezonului de premiere de la Hollywood și i-ar putea duce Oscaruri ca scenarist, regizor și producător.

Filmul, care a avut dificultăți în a ajunge un succes comercial în ciuda cronicilor entuziaste, urmărește un fost revoluționar care se reunește cu vechea sa echipă pentru a încerca să-și recupereze fiica după ce aceasta este răpită de un grup de supremațiști albi.

Este probabil să conducă detașat competiția și din cauza numărului mare de actori din film aflați în cursă – nu mai puțin de 25% dintre locurile disponibile pentru nominalizările de interpretare ar putea reveni lui Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Chase Infiniti, Sean Penn și Benicio Del Toro.

Titani ai box office-ului așteaptă să vadă dacă vor fi nominalizați la Oscar în 2026

Cursa pentru premiul pentru cel mai bun actor este deosebit de încărcată anul acesta cu nume mari – DiCaprio confruntându-se cu o concurență puternică din partea lui Timothée Chalamet („Marty Supreme”) într-o cursă în care mai sunt vehiculate nume precum Michael B. Jordan („Sinners”), Ethan Hawke („Blue Moon”) și Jesse Plemons („Bugonia”).

Totuși, într-un an plin de filme cu actori de prim rang de la Hollywood, este probabil ca unii dintre ei să rateze nominalizările la Oscar.

Julia Roberts („After The Hunt”), George Clooney („Jay Kelly”), Dwayne Johnson („The Smashing Machine”), Jennifer Lawrence („Die My Love”) și Sydney Sweeney („Christy”) au avut cu toții filme aflate în cursa din acest an, dar au pierdut din avânt în ultimele săptămâni.

Amy Madigan, soțul ei Ed Harris, și fiica lor Lily Dolores Harris, fotografiați pe covorul roșu al galei Globurilor de Aur din 2026, FOTO: Fernando Allende, Broadimage / Shutterstock Editorial / Profimedia

Reveniri de top la Premiile Oscar din 2026?

Filmul horror „Weapons” poate că nu este un favorit tradițional pentru Oscaruri, însă Amy Madigan ar putea ajunge în categoria cea mai bună actriță în rol secundar pentru interpretarea unei mătuși excentrice care sosește într-un oraș din SUA cu puțin timp înainte ca elevii școlii locale să dispară.

Au trecut 40 de ani de la prima (și ultima) nominalizare la Oscar a actriței în vârstă de 75 de ani, pentru filmul „Twice in a Lifetime”, care acum pare sugestiv având în vedere noul ei lungmetraj.

În altă parte, „Kate Hudson” ar putea fi nominalizată pentru „Song Sung Blue”, ceea ce ar reprezenta prima sa nominalizare după cea de acum 25 de ani pentru „Almost Famous”, în timp ce o eventuală nominalizare pentru Benicio del Toro ar fi prima din ultimii 22 de ani.

Nominalizările vor fi anunțate de Danielle Brooks, actriță din „The Color Purple” și ea însăși nominalizată în trecut, și de Lewis Pullman, star din „Thunderbolts” și „Top Gun: Maverick”.