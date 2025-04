Leonardo DiCaprio spune că noul său film i-a împlinit o dorință veche de 20 de ani

Actorul american Leonardo DiCaprio a lucrat cu majoritatea marilor regizori ai generației sale, însă spune că noul său film „One Battle After Another” i-a împlinit o dorință veche de aproape 20 de ani: aceea de a face un lungmetraj alături de aclamatul regizor Paul Thomas Anderson, relatează revista People.

Anderson, care are nu mai puțin de 11 nominalizări la Premiul Oscar ca regizor, producător sau scenarist, grație unor filme ca Boogie Nights, Magnolia, Inherent Vice, Phantom Thread sau Licorice Pizza. Chiar dacă regizorul acum în vârstă de 54 de ani a tras de fiecare dată lozul scurt, filmul său de epocă There Will Be Blood din 2007 e considerat unul dintre cele mai bune ale secolului XXI.

În clasamentele de referință pentru primul deceniu al secolului, There Will Be Blood e fie pe primul loc, fie printre primele poziții.

DiCaprio a vorbit recent despre noul film al lui Anderson, care până înspre sfârșitul lunii trecute a fost învăluit într-un mister complet. Actorul în vârstă de 50 de ani le-a spus celor prezenți la un eveniment organizat la CinemaCon de studioul Warner Bros, distribuitorul pentru One Battle After Another, că și-a dorit să lucreze cu Paul Thomas Anderson „de aproape 20 de ani”, numindu-l pe cineast „unul dintre cele mai deosebite talente ale vremurilor noastre”.

DiCaprio, comentarii elogioase pentru regizorul noului său film

Noul film este „o producție incredibil de epică, cu o amploare și o dimensiune extraordinară”, a mai spus DiCaprio, care în 2016 a câștigat primul și până acum singurul Premiu Oscar din cariera sa, în pofida numeroaselor roluri pentru care a fost apreciat.

El a continuat să-l laude pe Anderson pe scena evenimentului organizat la celebrul Caesars Palace din Las Vegas, numindu-l pe regizor un „maestru” care le oferă actorilor libertatea de a improviza.

„Mulți regizori-scenariști sunt incredibil de rigizi, dar abilitatea lui de a lucra cu actorii este cu totul specială”, a declarat DiCaprio, numind o „onoare” colaborarea cu cineastul cunoscut pentru stilul său vizual inconfundabil și personajele complexe din filme ce explorează teme precum înstrăinarea, familii disfuncționale, singurătatea și izbăvirea.

Benicio del Toro, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor, Chase Infiniti și Alana Haim joacă, de asemenea, în această comedie neagră, despre care se crede că a fost inspirată de romanul Vineland din 1990 al autorului american Thomas Pynchon, deși nu va fi o adaptare a acestuia.

Despre ce va fi filmul „One Battle After Another”

Povestea lungmetrajului se învârte în jurul unui grup de foști revoluționari care se reunesc pentru a salva fiica unuia dintre ei, atunci când inamicul lor de odinioară reapare după 16 ani.

În afară de faptul că filmul este într-un „cadru contemporan” și că personajele vor avea o importanță relativ egală în el, multe alte detalii despre poveste nu sunt cunoscute. Însă Warner Bros a lansat recent un trailer pentru acesta:

Hall și Taylor i s-au alăturat lui DiCaprio pe scenă la Las Vegas pentru a vorbi despre film. „E amuzant, e comic, dar are și multă emoție”, a spus Hall despre noul lungmetraj al lui Anderson.

Taylor în schimb a declarat că personajul ei nu este tocmai plăcut. „E mereu în modul de supraviețuire”, a spus actrița. „E foarte neînțeleasă, dar tot egoistă rămâne… Abia aștept să faceți cunoștință cu acest personaj”, a mai declarat ea.

Potrivit surselor din industria cinematografică americană citate de revista Variety, noul film al lui Anderson va fi și cel mai scump pe care acesta l-a făcut vreodată – cu un buget de producție estimat la cel puțin 140 de milioane de dolari.

One Battle After Another va avea premiera în cinematografele din România pe 26 septembrie, concomitent cu cea din SUA, fiind considerat unul dintre cele mai așteptate lungmetraje ce vor apărea în 2025.