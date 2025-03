HBO a lansat un serial pentru nostalgicii comunismului / Paul Thomas Anderson se întoarce cu un film spectaculos / Polemici la cel mai înalt nivel din cauza „Assasin’s Creed”

Un nou serial lansat în streaming pe platforma Max a HBO și Warner Bros. Discovery ne amintește cât de frumos a fost comunismul, atât timp cât nu ai fost nevoit să îl trăiești, aclamatul regizor Paul Thomas Anderson se pregătește de o întoarcere pe cai mari cu un nou film spectaculos, în timp ce industria jocurilor video a stârnit săptămâna aceasta o dezbatere la cel mai înalt nivel al statului japonez. În rubrica Nerd Alert de weekendul acesta mai poți afla informații noi despre noul sezon al serialului „The Wheel of Time”, un serial apreciat care ajunge la capăt de drum, ce se mai întâmplă cu seria „God of War” comandată de Amazon Prime Video, dar și noul film al regizorului Mike Flanagan, încă unul care va adapta o scriere a lui Stephen King.

HBO a lansat un serial pentru nostalgicii comunismului

Luna martie ne-a adus câteva seriale apreciate în streaming, de la Adolescence despre care vorbește toată lumea, la revenirea seriei 1923 cu al doilea sezon pe SkyShowtime. La jumătatea lunii trecute a apărut și noul sezon al White Lotus, dar deschidem rubrica Nerd Alert de weekendul acesta cu un alt serial lansat recent în streaming pe platforma Max a HBO/Warner Bros. Discovery. Serialul se numește Blugi sovietici și a trecut în mare parte sub radar, ceea ce e chiar păcat. Primul lucru de știut e că nu e o serie originală a HBO.

În schimb, e un serial leton licențiat de Max, „care ne duce în Letonia sovietică, în anul 1979, unde tânăr fan rock’n’roll e trimis la ospiciu din motive politice. Acolo, el produce ilegal blugi de contrabandă”, potrivit descrierii oficiale. Serialul a avut premiera în țara baltică anul trecut, după ce a fost prezentat la o mulțime de festivaluri cinematografice internaționale, unde a fost pe larg apreciat. „Excentric și plin de umor, dar cu o amenințare atotprezentă de pericol, acest serial în 8 părți a impresionat publicul și juriile din întreaga lume în 2024”, aflăm de la Deadline.

De la site-ul specializat pe cinema am aflat și de ce Blugi sovietici („Padomju dzinsi”, în limba originală) a trecut în mare parte sub radar de la lansarea sa în streaming pe 7 martie: „Nu ar fi nerezonabil să presupui că o comedie dramatică baltică despre o operațiune de producție de îmbrăcăminte în Letonia anului 1979 nu este cel mai ușor proiect de vândut”. Asta se vede și pe IMDb, unde serialul are o notă foarte bună de 8 / 10, dar numărul recenziilor e minuscul după standardele celei mai cunoscute baze de date despre producții cinematografice: câteva sute.

După cum poți vedea însă din trailerul de puțin mai jos, toate acestea nu înseamnă că Blugi sovietici e una din producțiile acelea est-europene cenușii, cu protagoniștii stând jumătate de oră să mănânce o farfurie de ciorbă, chiar dimpotrivă cred. Iar oricine a prins ca adolescent sau adult perioada comunistă în România va ști desigur ce râvnită era pe atunci o pereche de blugi. Unii mai tineri, din generația mea, au aflat poveștile de la părinții lor. Nu știu dacă e valabil și în cazul celei mai tinere generații. Dar serialul apărut pe Max e bun să disipeze nostalgiile tuturor.

Dat fiind faptul că e un titlu licențiat, Max a lansat concomitent toate cele 8 episoade ale serialului, ceea ce înseamnă că e numai bun de văzut în regim de „bingewatching”. Vestea și mai bună e că deja a fost confirmat un al doilea sezon, care ar urma să ducă povestea înainte în timp, în perioada imediat premergătoare căderii Zidului Berlinului. Vestea proastă e că din Letonia ajung mai greu informațiile, așa că n-avem deocamdată idee când ar urma să apară acesta. Dar nu o mai lungesc, uite trailerul pe care îl menționam, mi se pare edificator:

Ultimul episod al serialului „The Wheel of Time” răspunde unei doleanțe mai vechi a fanilor

Tot la capitolul seriale lansate în streaming luna aceasta, pe 13 martie a avut premiera și al treilea sezon al The Wheel of Time, seria Amazon Prime Video care adaptează în linii mari romanele fantasy ale scriitorilor americani Robert Jordan și Brandon Sanderson. Spun „în linii mare” fiindcă, la fel ca un alt serial al Amazon Prime, The Rings of Power, Fundația de pe AppleTV+, sau Problema celor 3 corpuri în streaming pe Netflix, producătorii The Wheel of Time și-au luat atâtea libertăți creative încât adaptarea a fost repudiată de unii fani ai operelor literare.

Mă rog, cert e că noul sezon a avut premiera pe 13 martie, când au fost lansate concomitent 3 episoade. Al patrulea a apărut joia aceasta, iar Radio Times notează că acesta „a reușit în sfârșit să contracareze cea mai mare critică printr-o performanță uluitoare”. Episodul numit Drumul Suliței îl urmărește pe Rand al’Thor (jucat de Josha Stradowski) în timp ce își înfruntă trecutul la impunătoarele coloane de sticlă din orașul Rhuidean. Iar cea mai mare critică a fanilor de până acum e că serialul nu s-a concentrat suficient pe personajul lui Stradowski.

„Acum, Rand și-a avut în sfârșit momentul de glorie într-un episod extrem de puternic, care arată exact ceea ce așteptam și compensează aproape complet lipsa de atenție acordată lui până acum. Episodul își acordă timp în mod splendid pentru a ne arăta ce s-a întâmplat cu strămoșii Aiel ai lui Rand, cultura din care provine și contextul în care urmează să fie proclamat Car’a’carn”, notează Radio Times. Desigur, fanii nu vor avea nevoie de explicații suplimentare. Cei care nu știu serialul The Wheel of Time s-ar putea să fie cuceriți de trailer:

Serialul „Solar Opposites” ajunge la capăt de drum

Săptămâna aceasta ne-a rezervat și o veste proastă în materie de seriale, una care cred că îi va dezamăgi cu siguranță pe fanii producțiilor de animație dedicate publicului adult: Solar Opposites se va încheia odată cu următorul sezon, al șaselea. Hulu a făcut anunțul oficial miercuri, deci nu ar mai fi prea multe de spus. Eventual că, deși nu a anunțat încă data oficială de lansare a sezonului 6, platforma de streaming din portofoliul Disney a precizat că el va avea premiera cândva la sfârșitul acestui an. În ultimele 3 luni ale lui 2025, mai exact.

Vestea vine după ce Hulu a anunțat la jumătatea anului trecut că sitcomul său sci-fi de comedie neagră a fost reînnoit pentru un al șaselea sezon, fără a da însă vreun indiciu atunci că acesta va fi și ultimul. Debutând în 2020, Solar Opposites a urmărit aventurile unei familii de extratereștri care a ajuns pe Pământ după ce a fugit din calea distrugerii propriei planete. Serialul a fost pe larg apreciat, având pe Rotten Tomatoes o rată a aprobării de 98% din partea criticilor de film și o notă medie de 7,9 / 10 din peste 30.000 de recenzii publicate pe IMDb.

Nu e tocmai surprinzător, având în vedere că el a purtat semnătura lui Mike McMahan, creatorul Star Trek: Lower Decks, și Justin Roiland, co-creatorul serialului Rick & Morty. Roiland a fost înlăturat din echipa de producție în 2023, din cauza unor acuzații de violență domestică pe care procurorii americani le-au retras ulterior. Hulu a publicat și o descriere oficială pentru sezonul 6 al Solar Opposites, dar e o gargară atât de generică încât te scutesc de ea. Cum nu avem deocamdată un trailer pentru următorul sezon, îl las aici pe cel pentru cel anterior:

E în streaming pe Disney+ cu titlul destul de neinspirat de „Extratereștrii cârcotași”

Paul Thomas Anderson se întoarce cu un nou film spectaculos

Trecând de la seriale la filme, practic toată presa specializată în cinema a vuit săptămâna aceasta din cauza unui clip de 22 de secunde și, oricât de neobișnuit ar părea, nu e greu de înțeles de ce. Clipul în cauză e primul trailer „teaser” pentru One Battle after Another, următorul film al regizorului american Paul Thomas Anderson, cunoscut pentru stilul său vizual inconfundabil și personajele complexe din lungmetraje ce explorează teme ca înstrăinarea, familii disfuncționale, singurătatea și izbăvirea. Hai să vedem întâi trailerul și mai comentăm:

Nu vezi în fiecare zi o femeie cu sarcină în stadiu avansat (jucată aici de actrița americană Teyana Taylor) trăgând cu o mitralieră uriașă, nici Leonardo DiCaprio cu un „look” de ultimul samurai cu pușca pregătită nu e de trecut cu vederea, și, da, acel individ grizonat ce poate fi văzut foarte fugitiv în jurul secundei 00:13 e Sean Penn. Înainte de dezvăluirea clipului, singurele detalii știute despre povestea din One Battle after Another erau că aceasta are un „cadru contemporan” și că personajele vor avea o importanță relativ egală în ea.

Sigur, nici primul trailer nu dezvăluie foarte multe, dar mesajul de la finalul său lasă de înțeles că în următoarele zile vom avea parte de unul ceva mai edificator. Apoi, e vorba de un film al lui Paul Thomas Anderson, care are nu mai puțin de 11 nominalizări la Premiul Oscar ca regizor, producător sau scenarist, grație unor filme ca Boogie Nights, Magnolia, Inherent Vice, Phantom Thread sau Licorice Pizza. Chiar dacă a tras de fiecare dată lozul scurt, filmul său de epocă There Will Be Blood din 2007 e considerat unul dintre cele mai bune ale secolului XXI.

În clasamentele de referință pentru primul deceniu al secolului, There Will Be Blood e fie pe primul loc, fie pe printre primele poziții. Revista Variety amintește de asemenea că, potrivit surselor din industria cinematografică, noul film al lui Anderson va fi și cel mai scump pe care acesta l-a făcut vreodată – cu un buget de producție estimat la cel puțin 140 de milioane de dolari. One Battle after Another va avea premiera în cinematografele nord-americane pe 26 septembrie, dată în jurul căreia îl vom putea vedea foarte probabil și în România.

Merită amintit totuși că anteriorul proiect al lui Anderson, Licorice Pizza, a pierdut zeci de milioane de dolari după ce nu și-a recuperat bugetul de 40 de milioane, în ciuda aprecierilor critice pozitive. Actrița americană Alana Haim, revelația din Licorice Pizza, a colaborat din nou cu regizorul pentru noul său film, într-o distribuție din care mai fac parte Benicio del Toro, Wood Harris, Shayna McHayle și Chase Infiniti. Filmările principale au început în ianuarie anul trecut în California, unde se desfășoară majoritatea filmelor lui Paul Thomas Anderson.

There Will Be Blood e fără doar și poate o capodoperă a cinematografiei

Mike Flanagan a făcut un nou film după o operă a lui Stephen King

Deși Stephen King este pe bună dreptate cunoscut ca Maestrul Horror-ului, prolificul romancier american a scris destule cărți în alt registru. Iar unele dintre ele au fost adaptate în filme foarte apreciate ca Stand By Me, The Shawshank Redemption sau The Green Mile, ne-a amintit recent revista Empire. A făcut asta fiindcă a apărut în sfârșit primul trailer pentru The Life of Chuck, un nou film bazat pe o scriere a lui King, în regia unui alt maestru al horror-ului, cineastul american Mike Flanagan. Chiar mai are nevoie de vreo prezentare Flanagan?

Aș menționa doar că The Life of Chuck va fi la al treilea film consecutiv al său bazat pe o operă a lui King, după Doctor Sleep și Gerald’s Game. Iar noul film, cu Tom Hiddleston în rol principal, pare să fie una dintre cele mai emoționante producții ale sale de până acum. Din păcate, la fel ca în cazul One Battle after Another, trailerul e unul scurt. Însă el nu e lipsit de intrigă, de la motivul ceasului care ticăie, la cadrele superbe cu Hiddleston în rolul lui Charles Krantz, un om obișnuit, și versiunile sale mai tinere (interpretate de Jacob Tremblay și Benjamin Pajak).

Filmul adaptează nuvela omonimă a lui King din volumul său If It Bleeds din 2020 și este o poveste spusă în ordine inversă despre un om obișnuit a cărui moarte coincide cu sfârșitul lumii. Nu mai menționez și restul distribuției, că ne este prezentată în trailer. The Life of Chuck a fost prezentat anul trecut la Festivalul Internațional de Film de la Toronto, unde a făcut senzație. Drumul spre cinematografe a fost însă ceva mai greoi, el urmând să aibă premiera în SUA abia pe 6 iunie. Noi îl vom putea vedea probabil în sălile de cinema cândva anul acesta, dacă nu va fi preluat pentru distribuire în streaming.

Mai avem de așteptat pentru serialul „God of War”

Trecând la zona unde cinematografia se întâlnește cu lumea jocurilor video, zilele trecute ne-a parvenit o veste dulce-amară de la Ronald D. Moore, producătorul american ales de Amazon Prime Video pentru rolul de showrunner al serialului God of War despre care au apărut primele zvonuri încă din primăvara lui 2022. Într-un interviu acordat pentru podcastul ei lui Katee Sackhoff, fost sa colegă de pe platourile de filmare ale Battlestar Galactica, Moore a vorbit puțin despre proiectele pe care le are în lucru în prezent, după cum relatează Polygon.

„În momentul de față, lucrez la o adaptare a unui joc video numit God of War, un titlu important în lumea gaming-ului, pentru care Amazon a comandat deja două sezoane și m-au rugat să mă alătur proiectului”, a spus Moore. „Așa că sunt literalmente în camera scenariștilor și lucrez la asta. Acesta e noul meu proiect”, a dezvăluit el. Moore a mai spus că nu este gamer, deși se bucură de jocuri precum Defender, Asteroids și Centipede. A zis și că a încercat să joace God of War, dar că a avut probleme cu comenzile: „Apasă R1. Care e R1? Ah, am murit”.

Probabil că gamerii care se așteaptă la o adaptare spectaculoasă a celebrei francize nu vor fi tocmai încântați de comentariile sale, având în vedere că el va fi scenarist, producător executiv și showrunner al seriei comandate de Amazon. Marea veste dezvăluită în treacăt de acesta e că Amazon a comandat deja două sezoane pentru God of War, lucru care nu era cunoscut înainte. Vestea amară e că, dacă abia acum se lucrează la scenariu, e destul de probabil ca primul sezon să nu apară înainte de 2026. Știm sigur că el va adapta jocul din 2018 al francizei.

Pentru cine nu știe despre ce-i vorba

Polemici la cel mai înalt nivel din cauza „Assasin’s Creed”

Tot săptămâna aceasta jurnaliștii IGN au confirmat că studioul francez de jocuri video Ubisoft a lansat discret un patch de tip „day-one” pentru Assassin’s Creed Shadows, îndelung așteptatul său titlu nou pentru franciza sa fanion. Patch-ul a venit cu o serie de modificări importante, inclusiv în ceea ce privește templele și altarele. Principala modificare adusă de patch ține de schimbarea meselor și rafturilor din temple și altare, care acum sunt indestructibile în jocul video a cărui poveste este plasată în Japonia feudală, precum și schimbarea cetățenilor neînarmați.

Aceștia nu vor mai sângera când sunt atacați, reducând astfel cantitatea de sânge vărsat în aceste locuri sacre pentru japonezi. Ubisoft a declarat pentru IGN că patch-ul este disponibil pentru toți jucătorii și nu este specific Japoniei, însă este greu de văzut aceste schimbări ca fiind altceva decât un răspuns la controversele generate de joc în țara insulară. Miercuri, cu o zi înainte de lansarea Shadows, premierul nipon Shigeru Ishiba a fost întrebat despre joc în cadrul unei ședințe oficiale a guvernului. Să mai spună cineva că jocurile video sunt pentru copii!

„Mă tem că permiterea jucătorilor să atace și să distrugă locuri reale în joc fără permisiune ar putea încuraja comportamente similare în viața reală. Oficialii templelor și rezidenții locali sunt, de asemenea, îngrijorați în această privință. Desigur, libertatea de exprimare trebuie respectată, dar trebuie evitate acțiunile care denigrează culturile locale”, l-a interpelat Hiroyuki Kada, politician japonez și membru al Camerei Consilierilor, care va candida pentru un nou mandat la alegerile ce vor avea loc vara aceasta. Sigur, a fost mai mult un discurs decât o întrebare.

Prim-ministrul Ishiba a răspuns: „Cum să abordăm acest aspect din punct de vedere legal este ceva ce trebuie să discutăm împreună cu Ministerul Economiei, Comerțului și Industriei, Ministerul Educației, Culturii, Sportului, Științei și Tehnologiei, precum și cu Ministerul Afacerilor Externe. Profanarea unui altar este de neconceput – este o insultă la adresa națiunii însăși. Când Forțele de Autoapărare au fost trimise în Samawah, Irak, ne-am asigurat că au studiat obiceiurile islamice în prealabil. Respectarea culturii și religiei unei țări este fundamentală și trebuie să fie clar că nu vom accepta pur și simplu acțiuni care le neglijează”.

Altarul care a fost „profanat” în secvențele de gameplay din versiunile preliminare ale Assassin’s Creed Shadows este altarul Itatehyozu din Himeji, prefectura Hyogo, care se află în circumscripția lui Kada. Politicianul a declarat că a consultat reprezentanți ai altarului, care i-au confirmat că Ubisoft nu le-a solicitat permisiunea pentru a-l include în joc și a-i folosi numele. Masaki Ogushi, viceministru al Economiei, a declarat că agențiile guvernamentale vor colabora pentru a gestiona situația, „dacă altarul va solicita consultanță” juridică.

Cu toate acestea, IGN notează că Ubisoft ar avea probabil dreptul să folosească altarul în cadrul unei opere de expresie artistică, conform Constituției Japoniei. Răspunsurile celor doi miniștri au fost destul de vagi și pare puțin probabil ca guvernul nipon să ia măsuri concrete, mai ales că Ubisoft a abordat deja aceste preocupări în patch-ul său. Indiferent de succesul jocului în Japonia, există o presiune enormă asupra Assassin’s Creed Shadows de a fi un succes comercial la nivel global, după o serie de amânări și eșecuri care au pus în dificultate Ubisoft în ultima perioadă.

În caz că vrei să arunci o privire și peste rubrica Nerd Alert de weekendul trecut, o ediție specială dedicată unui alt serial apărut recent în streaming, o poți găsi aici: