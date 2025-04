Superliga: Cum s-a comportat Măldărășanu zilele acestea după ce a fost vehiculat drept posibil înlocuitor al lui Șumudică

E vara unor decizii importante la Hermannstadt. Cu toate că anunțase că e „99% sigur” că va pleca în vară, Măldărășanu și-a schimbat discursul în ultima perioadă. Există și scenarii care l-ar face să continue, după cum a lăsat de înțeles ulterior.

Măldărășanu e luat în calcul de Șucu și pentru banca Rapidului, în eventualitatea în care Șumudică pleacă în cele din urmă.

Hermannstadt – Rapid se joacă azi, de la 19:30. Din informațiile obținute de digisport.ro. Măldărășanu tratează întâlnirea directă din Cupă cu Rapidul drept una de importanță extremă. Jucătorii au simțit pe parcursul săptămânii ce valoare are pentru antrenorul lor meciul contra giuleștenilor.

„L-am simțit tensionat, mai mult decât de obicei. E clar că este în fața unui meci special pentru el. Ne-a dat și nouă impulsul ăsta și sper să se vadă pe teren”, a spus un fotbalist de la Hermannstadt pentru Digi Sport.

Măldărășanu crede că are ceva de demonstrat atât în calitate de fost jucător al Rapidului, cât, mai ales, din perspectiva interesului pe care Șucu i-l arată.

Marius Șumudică a fost întrebat inclusiv la conferința de presă dinaintea jocului Rapid – Hermannstadt despre zvonurile care-l dau pe Măldărășanu pe lista potențialilor săi înlocuitori.

„Îl respect, a fost un fost coleg al meu. Și el, și domnul Daniel Niculae sunt foști colegi. N-am ce să spun mai mult. Le doresc baftă în carieră, dar atât.

La mine, nu există rivalitate sau să demonstrez că sunt mai bun decât Măldărășanu. Are viitorul în față. Am înțeles că se tot zvonea că vine antrenor la Rapid. Îi doresc baftă și, dacă are șansa să vină la Rapid, eu îi curăț vestiarul și i-l las liber”, a comentat Șumudică.