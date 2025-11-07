Lia Olguța Vasilescu, săgeți către Ilie Bolojan la congresul PSD: „Dacă suntem puși doar în geam atunci când vine factura, mai bine ieșim de la guvernare”

PSD ar trebui să se gândească dacă iese sau nu din coaliție, a spus Lia Olguța Vasilescu în Congresul PSD de vineri în care Grindeanu a fost ales președinte. Ea l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan că „doar anunță ce face, nu cere păreri”.

„Cu Ilie Bolojan premier a început austeritatea. Când era primar și președinte de consiliu județean, erau buni banii care veneau de la Guvern. Astăzi, același prim-ministru ne vorbește despre dezmățul bugetar pe care l-ar fi făcut PSD. Astăzi, disponibilizările pe care vrea să le facă în administrația publică locală nu înseamnă nici măcar un sfert din banii pe care el i-a primit de la bugetul național. Nu știu cum se face că de fiecare dată când vine dreapta la guvernare, încep măsurile de austeritate”, a declarat primarul Craiovei.

Lia Olguța Vasilescu a cerut partidului său să ia o decizie în privința guvernării alături de PNL, USR, UDMR și grupul minoritarităților naționale.

„Ceea ce se întâmplă acum la nivel guvernamental nu este bine. Eu cred că PSD va trebui să decidă: suntem și noi ascultați, rămânem la guvernare. Dacă suntem puși doar în geam atunci când vine factura, mai bine ieșim de la guvernare. Mă uit și eu să văd ce s-ar întâmpla dacă PSD ar pleca de la guvernare și cine ar rămâne acolo. Dacă să-l lăsăm singur pe Ilie Bolojan care doar anunță ce face, nu cere păreri. Noi știam că nu se consultă cu PSD pentru că nici cu PNL nu se consultă: majoritatea liderilor PNL au aflat de la televizor cine este noul vicepremier. Astfel, s-au trezit cu un nou ministru rezist pe locurile care sunt alocate PNL”, a mai spus Vasilescu.

Vasilescu, un vechi critic al premierului

Nu este prima dată când Olguța Vasilescu are un discurs critic la adresa guvernului. Luna trecută, ea a anunțat nu va ține cont de propunerile social-democraților nici în pachetul 3 de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, atunci coaliția se va rupe.

De asemenea, ea a avertizat că PSD va iniția moțiune de cenzură dacă legea privind pensiile magistraților merge în aceeași formă la Curtea Constituțională și va pica a doua oară. Să plece, asta înseamnă asumare politică. Dacă până la data de 28 noiembrie, când este acel termen care ne face să pierdem fonduri europene (n.r.231 de milioane de euro din PNRR), această lege nu trece, automat cineva trebuie să își asume politic acest eșec”, a declarat Vasilescu, la Gândul.

