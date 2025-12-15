Lia Savonea conducea CSM când Cristi Danileț a fost sancționat pentru postările de pe Facebook, decizie condamnată acum de CEDO / Cine era la șefia Inspecției Judiciare

Sancțiunea disciplinară constând în reducerea remunerației sale cu 5 % timp de două luni a fost luată în mai 2019 de către Secția pentru judecători în materie disciplinară a CSM. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii la acest moment era Lia Savonea, actuala președintă a ÎCCJ. Decizia a fost luată în urma unui raport întocmit de Inspecția Judiciară, condusă de judecătorul Lucian Netejoru.

„Admite acțiunea disciplinară formulată de Inspecția Judiciară împotriva domnului Danileț Cristi – judecător în cadrul Tribunalului Cluj. În baza art. 100 lit. b) din Legea privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aplică domnului Danileț Cristi – judecător în cadrul Tribunalului Cluj, sancțiunea disciplinară constând în ”diminuarea indemnizației de încadrare lunare brute cu 5% pe o perioadă de 2 luni”, pentru săvârșirea abaterii disciplinare prevăzute din art. 99 lit. a) din același act normativ”, era decizia pronunțată cu majoritate de voturi, pe 7 mai 2019.

La acest moment, președintele CSM era judecătoarea Lia Savonea care a exercitat această funcție în 2019. Inspecția Judiciară, care funcționează în cadrul CSM și are rolul de verificare şi control asupra magistraților, era condusă de judecătorul Lucian Netejoru. Aceasta a condus IJ între 2015 și 2022.

CEDO i-a dat câștig de cauză lui Danileț

Cristi Danileț a atacat decizia la CEDO, după ce în țară Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut sancțiunea. CEDO a decis definitiv astăzi că România i-a încălcat drepturile fostului judecător prin această decizie.

„Curtea consideră că sancțiunea disciplinară aplicată reclamantului a constituit o ingerință în exercitarea dreptului la libertatea de exprimare al acestuia”, a anunțat CEDO.

„Curtea reamintește că judecătorii au dreptul, atunci când democrația sau statul de drept sunt grav amenințate, să se exprime public cu privire la aspecte de interes general. Declarațiile făcute într-un astfel de context beneficiază, în general, de un nivel ridicat de protecție”, precizează CEDO în motivarea deciziei.

Ce a scris Danileț pe Facebook

În prima postare, Danileț distribuia un interviu dat de Claudiu Sandu, pe atunci prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, în care acesta denunța în termeni foarte duri asaltul guvernării PSD asupra Justiției.

Danileț însoțea interviul cu propriul său comentariu: „Iată, ăsta procuror cu sânge în instalație: vorbește deschis despre infractori periculoși în libertate, despre ideile proaste ale guvernanților în modificarea legilor Justiției, despre linșajele împotriva magistraților!”.

A doua postare a lui Danileț care i-a atras sancțiunea era o citare a articolului 118 din Constituție, care prevede că „Armata este subordonată exclusiv voinţei poporului, pentru garantarea (…) democraţiei constituţionale”. CSM a catalogat postarea drept instigare la revoltă armată.