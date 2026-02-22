Liberalul Hubert Thuma, un nou atac la Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu: „Iau în calcul inclusiv să sistăm eliberarea autorizațiilor de construire în Ilfov”

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a lansat duminică seara un nou atac la adresa primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, și a premierului Ilie Bolojan, în contextul disputelor privind finanțarea transportului metropolitan și repartizarea impozitului pe venit. Thuma susține că Ilfovul este dezavantajat financiar în raport cu Bucureștiul și avertizează că ia în calcul „măsuri ferme”, inclusiv sistarea eliberării autorizațiilor de construire în județ.

„Ilfovenii nu sunt cetățeni de mâna a doua. Ilfovul nu cere privilegii. Cere corectitudine, echilibru și respect într-un parteneriat real București–Ilfov. Transportul metropolitan nu e un moft și nici «pomană»”, a scris Thuma într-o postare pe Facebook.

„Npot să tac după ultimele declarații ale primarului general al Capitalei. Săptămâna trecută, la întâlnirea cu liderii grupurilor politice din Consiliul General, acesta s-a plâns că Ilfovul „primește bani” de la București pentru transportul metropolitan (cu referire la cele 230 de milioane cheltuieli STB) și a aruncat vina pe „vremurile” și „complicitatea” actualului președinte al României, Nicușor Dan, fost primar general al Capitalei”, a continuat șeful CJ Ilfov.

Solicitare către Guvern: 5% din impozitul pe venit încasat în București

Potrivit acestuia, Consiliul Județean Ilfov a transmis o adresă către Ministerul Finanțelor, Guvern și Primăria Generală, prin care solicită ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Municipiului București să fie repartizat județului Ilfov, a anunțat Thuma.

„Argumentele sunt puternice și simplu de înțeles de orice om de bună credință. În acte, în Ilfov, suntem 540.000. În realitate, depășim un milion de locuitori. Oameni care au nevoie de drumuri, școli, spitale, apă și canal, transport public și servicii sociale: Multe companii operează efectiv în Ilfov, dar au sediile în București, iar banii se contabilizează acolo”, a precizat acesta.

Thuma spune că aproape 130.000 de ilfoveni care locuiesc oficial în județ plătesc impozit pe venit în București, ceea ce ar însemna aproximativ 1,2 miliarde de lei. El susține că, raportat la numărul real de locuitori, suma ar putea ajunge la aproape 3 miliarde de lei.

Președintele CJ Ilfov a mai afirmat că marii contribuabili din Ilfov au plătit TVA de peste 1,3 miliarde de euro către bugetul de stat, însă la Consiliul Județean Ilfov s-ar fi întors aproximativ 900.000 de euro.

Un alt punct invocat de liderul CJ Ilfov vizează gestionarea deșeurilor: „În Ilfov se vor depozita anul acesta aproximativ 1 milion de tone de deșeuri din București”, a spus Thuma.

„Iau în calcul inclusiv măsura de a sista eliberarea autorizațiilor de construire”

În mesajul său, Thuma a avertizat că, dacă relația București–Ilfov nu se „așază corect financiar și administrativ”, ia în calcul „măsuri ferme”.

„După episodul gunoaielor, iau în calcul inclusiv măsura de a sista eliberarea autorizațiilor de construire în Ilfov, până când relația București-Ilfov se așază corect financiar și administrativ. Știu foarte bine ce ar însemna asta: presiune uriașă pe piața locuințelor, pe dezvoltarea economică, pe infrastructura de servicii și pe mobilitatea oamenilor. Bucureștiul ar resimți imediat efectele pentru că Ilfovul a devenit supapa de dezvoltare a Capitalei: locuire, logistică, depozite, servicii, forță de muncă. Dacă această supapă se închide, blocajele se mută înapoi în București. Ceea ce se traduce prin mai multă aglomerație, prețuri și mai mari, investiții încetinite, trafic și mai sufocant. Asta demonstrează, încă o dată, că București și Ilfov trebuie administrate cu cap, împreună, nu în contre”, a argumentat Hubert Thuma.

„Și mai spun ceva, cu toată responsabilitatea: în loc să facem administrație, am ajuns la dispute pe care nu mi le doream. Avem premier, primar general și președinte CJ Ilfov din PNL – partidul care a avut sloganul «Modernizăm România». Ar trebui să modernizăm, nu să ne acuzăm”, a transmis Hubert Thuma.

Acesta a precizat că i-a cerut premierului Ilie Bolojan o soluție privind alocarea unei cote din impozitul pe venit încasat în București către Ilfov.

„I-am spus premierului Ilie Bolojan clar: lupt pentru Ilfov și e perfect legitim ca județul nostru să primească o cotă din IVG-ul încasat la București, pentru că Ilfovul susține zilnic Capitala prin oameni, economie și infrastructură. Domnia sa a promis o discuție aplicată, cu mine și cu primarul general al Capitalei. Din păcate, această discuție nu a mai avut loc”, a acuzat Thuma.

Conflict deschis în PNL

Lider al facțiunii anti-Bolojan din PNL, Thuma l-a acuzat pe Ilie Bolojan, la începutul lunii, că „USR-izează” partidul și că ar fi vulnerabilizat, în mod premeditat, candidații liberali la alegerile prezidențiale din 2024 și 2025.

Thuma a mai spus că Bolojan a făcut parte dintr-un plan care i-a vulnerabilizat, pe rând, pe candidații prezidențiali Ciucă și Antonescu.Mai exact, Thuma susține că sondajele premergătoare alegerilor prezidențiale din 2024 arătau că Nicolae Ciucă nu poate câștiga cursa electorală, astfel că i-a fost propus lui Ilie Bolojan să candideze el. Acesta însă nu doar că n-a vrut, ci a și făcut propuneri nerezonabile pentru PNL. Mai apoi, la alegerile prezidențiale din 2025, Bolojan nu a negat public luni de zile, îi reproșează Thuma, că el va fi candidatul PNL. Toate acestea au fost premeditate, susține Thuma.

Mai mulți lideri PNL i-au luat apărarea lui Ilie Bolojan.