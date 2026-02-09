Un primar PNL care în trecut l-a criticat pe Bolojan îl apără acum în disputa cu Hubert Thuma: „O tabără care vrea să țină PNL în comă” / Ce spun alți lideri liberali

Liderul PNL Ilfov, Hubert Thuma, face niște „acuzații gratuite” atunci când acuză că Ilie Bolojan nu l-a susținut de fapt pe Crin Antonescu în alegerile prezidențiale, susține liderul PNL Vasile Blaga. Primarul din Slatina, care l-a criticat în trecut pe Bolojan, îi ia acum apărarea premierului și se delimitează clar de tabăra Thuma, iar liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu afirmă că nu se poate vorbi despre o „userizare” a PNL.

HotNews a contactat luni mai mulți reprezentanți PNL pentru a comenta declarațiile făcute duminică seară de Hubert Thuma, inclusiv din tabăra celor care sunt considerați apropiați de liderul de la Ilfov.

O parte dintre cei contactați fie nu au răspuns deloc, fie au transmis că preferă să nu comenteze pentru moment conflictul din partid. Unii au spus că vor vorbi mai târziu.

Vasile Blaga: „Sunt niște acuzații pur și simplu gratuite”

Un lider cu vechime în PNL, Vasile Blaga, în prezent senator, a spus luni la Parlament, întrebat de HotNews, că „orice conflict intern afectează” partidul. El susține că acuzațiile lui Hubert Thuma sunt „gratuite”.

„Să nu uităm că a fost atacat domnul Bolojan de toți, de opoziție și de presă, că dimpotrivă, și-a depășit atribuțiile participând la lansarea domnului Antonescu, unul la mână. Doi, a fost la Oradea, la Zilele Oradiei și în sfârșit, a fost încântat. Deci l-a sprijinit”, a declarat Blaga.

Liderul PNL spune că „cel care acuză”, adică Hubert Thuma, nu ar trebui să uite că „la dânsul în județ (n. red.: Ilfov), domnul Antonescu a fost pe locul 3, la mare distanță de primii doi candidați. Pe când în Bihor a câștigat detașat”, a declarat Vasile Blaga.

Întrebat cum s-ar putea rezolva acest conflict din interiorul PNL, Blaga a spus că „președintele partidului are toate prerogativele statutare ca să facă ordine în partid”.

Liderul senatorilor liberali: „PNL-ul nu poate fi userizat”

Întrebat luni de jurnaliști la Parlament dacă există o „userizare” a PNL-ului, Daniel Fenechiu a răspuns negativ.

„Dacă există anumite luări de poziție și anumite politici puțin mai apropiate de ce zice USR-ul, sunt colegi care pot crede că e vorba de o userizare. Eu vă spun că PNL-ul nu poate fi userizat, pentru că PNL-ul e un partid în care există destul de multă libertate de opinie și e un partid care totuși nu se situează cu mesajul la nivelul anumitor valori pe care îl are USR-ul”, a răspuns Daniel Fenechiu.

Primar PNL: „O clasă politică veche, obișnuită să facă treburile subteran”

Primarul PNL din Slatina, Mario de Mezzo, spune că premierul Ilie Bolojan duce o luptă internă în partid cu o tabără reprezentată de „o clasă politică veche, obișnuită să facă treburile subteran, fără să o deranjeze pe acea clasă politică dacă partidul este în comă atât timp cât treburile subterane slujesc scopurilor personale”.

El susține că asistăm la „o încercare” din partea lui Bolojan „de a scoate acest subteran la suprafață, de a pune lucrurile pe masă și de a face un partid transparent și sănătos”.

„Cred că cea mai bună ilustrație este că atunci când un organism este în comă, prima condiție ca acel organism să supraviețuiască este ca organismul însuși să vrea să lupte. Partea aceasta care vrea să lupte și să reformeze partidul este cea care se află în conflict cu partea care dorește să țină organismul în comă”, a declarat Mario de Mezzo pentru HotNews.

Primarul din Slatina l-a criticat public pe premierul Ilie Bolojan, în urmă cu câteva luni, pe tema reformei administrației locale.

Acesta era nemulțumit atunci de ordonanța dată de Guvern care a blocat primăriile din toată țara care aveau în plan să facă lucrări de reparații.

„Din această cauză am fost asociat greșit cu tabăra care vrea să țină partidul în comă. Eu sunt în acea tabără care vrea un organism viu în Partidul Național Liberal”, explică acum primarul disputa de atunci.

„Eu sunt primar al Partidului Național Liberal și-mi doresc în 2028 să rămân candidat al unui Partid Național Liberal viu în care lucrurile se întâmplă transparent, în care jocurile subterane sunt încheiate și în care lucrurile politice se dau în cadrul legal în interesul oamenilor și atât”, a explicat el.

„Rezultatul acestei tensiuni va decide ce fel de partid vom avea în 2028”

Mario de Mezzo spune că rezultatul luptei dintre tabăra Thuma și tabăra Bolojan va afecta rezultatul alegerilor din 2028:

„Rezultatul acestei tensiuni va decide ce fel de partid vom avea în 2028, dacă vom avea un partid cu o cifră, fără nicio credibilitate, cunoscut ca o anexă a unui partid sau a altuia, cu jocuri subterane, care slujesc scopurilor personale, sau dacă vom avea un partid pe picioarele lui care va intra cu fruntea sus în alegeri, spunând că lucrăm pentru oameni, suntem în slujba oamenilor”.

„Dacă avem de ales între userizarea PNL și pesedizarea PNL, e o decizie foarte grea”

Întrebat dacă asistăm la „userizaerea” PNL, așa cum a susținut Hubert Thuma, primarul din Slatina susține că „dacă avem de ales între userizarea PNL și pesedizarea PNL, e o decizie foarte grea”.

„Dacă vorbim despre corectitudine, transparență, onestitate în relația cu oamenii, eu prefer această abordare. Nu cred că vorbim despre userizare și, poate, hai să nu vorbim nici despre pesedizare, deși de cinci ani de zile percepția publică este că PNL-ul e o anexă a PSD-ului. Haideți să ne găsim identitatea noastră a Partidului Național Liberal și să avem drumul nostru pentru care suntem cunoscuți din 1875 încoace”, a explicat el.

„Eu asta cred că încearcă domnul Bolojan să facă. Sigur că drumul ăsta este mai aproape de niște valori cu care se identifică partea dreaptă autentică. Sigur. Sunt de acord. Dar asta nu înseamnă neapărat o userizare”, a concluzionat de Mezzo.