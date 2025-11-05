„Libertatea nu trebuie plătită”. Victimele violenței domestice nu vor mai achita taxă de timbru pentru divorț sau partaj 

Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege prin care victimele violenței domestice nu vor mai trebui să plătească taxa judiciară de timbru când vor să divorțeze sau să facă partaj. Legea merge acum spre promulgare la președintele Nicușor Dan.

Proiectul a fost inițiat de Alina Gorghiu, deputată PNL.

„Este o lege care elimină o barieră reală pentru femeile care vor să se desprindă de agresor și să înceapă o viață nouă în siguranță. Pentru că libertatea nu trebuie plătită. De prea multe ori, victimele violenței domestice rămân captive nu din lipsă de curaj, ci din lipsă de resurse”, a transmis deputata într-un comunicat de presă.

Ea spune că taxele, lipsa unui venit stabilit și dependența economică „devin obstacole în calea unei decizii vitale”.

„Prin această modificare, statul transmite un mesaj clar: o femeie nu trebuie să plătească pentru dreptul de a fi liberă”, conform lui Gorghiu.

Legea face parte „dintr-un pachet mai amplu de măsuri care oferă independență economică și protecție reală victimelor”, susține Gorghiu, care detaliază:

Subvenția de 2.250 lei/lună pentru angajatorii care încadrează victime ale violenței domestice, cu păstrarea confidențialității;

Ajutorul de chirie pe care UAT-urile îl pot acorda victimelor, pentru a facilita desprinderea de agresor și reintegrarea în comunitate – în unele orașe, cum este Cluj-Napoca, sprijinul poate ajunge până la 1.500 lei/lună;

Voucherele pe suport electronic, în valoare de 2.000 lei, pentru mamele cu nou-născuți din medii vulnerabile, inclusiv pentru mamele aflate în situații de violență domestică – un sprijin concret pentru un început de drum demn și sigur.

„Sunt pași concreți care, împreună, oferă o șansă reală de reconstrucție. Pentru că știm că o femeie se întoarce, în medie, de 7–8 ori la agresor până reușește să plece definitiv. Noi, ca stat, trebuie să fim prezenți atunci când are nevoie de sprijin, nu după tragedie. E o lege despre demnitate, acces la justiție și dreptul la siguranță”, a mai transmis Alina Gheorghiu.