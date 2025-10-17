Liceul „Dimitrie Bolintineanu” va rămâne închis până când o expertiză va stabili că nu a fost afectată structura de rezistență. Ce se întâmplă cu elevii

Sală de clasă de la Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, după explozie / Foto: Martor ocular

Elevii de la liceul „Bolintineanu” din București vor învață online, iar dacă expertiza va dura prea mult există posibilitatea să fie mutați la altă școală, a precizat prefectul Capitalei, Andrei Nistor, într-o conferință de presă la Ministerul de Interne.

Un stâlp de rezistență de la liceu a fost afectat de explozia care s-a produs vineri dimineață la un bloc de 8 etaje din cartierul Rahova, a spus secretarul de stat Raed Arafat în timpul conferinței. Mai multe geamuri au fost sparte.

„Deci nu poate să fie reluată activitatea în şcoală până se face o expertiză amănunţită”, a explicat Arafat.

La rândul său, prefectul Capitalei a subliniat că activitatea fizică în liceu va fi reluată doar după ce va stabili că structura de rezistență nu este afectată.

După explozie, 700 de elevi şi 400 de angajaţi, personal didactic şi auxiliar, s-au autoevacuat în singuranță după explozie.

Filmări din clasele de la Liceul Bolintineanu din Capitală făcute imediat după explozia din Rahova arată geamuri distruse și bucăți din perete care au căzut peste băncile elevilor.

„Câțiva elevi au avut nevoie de îngrijiri la fața locului, dar nu au fost transportați la spital”, a spus Inspectoratul Școlar, într-un comunicat.

Conform DSU, în urma verificărilor, pe fațada exterioară a liceului aflat în imediata vecinătate a blocului în care s-a produs explozia au fost constatate pagube materiale la ferestre, fără a fi înregistrate victime.

