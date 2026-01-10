Lider PNL, atac voalat la Guvernul Bolojan

Liberalul Hubert Thuma, președinte al Consiliul Județean Ilfov și unul dintre cei mai influenți lideri anti-Bolojan din PNL, acuză că mulți primari au fost făcuți vinovați de creșterea taxelor și impozitelor locale, însă nu ei au decis această majorare, ci Guvernul Bolojan: „S-au schimbat regulile la nivel central, dar primarii au rămas să gestioneze nota de plată”.

Thuma, lider al PNL Ilfov, a postat pe Facebook un mesaj cu „câteva precizări importante, pentru informarea corectă”, în contextual în care, spune el, în ultimele zile,mulți primari au fost făcuți vinovați pentru creșterea taxelor și impozitelor locale.

„S-au schimbat regulile la nivel central, dar primarii au rămas să gestioneze nota de plată”

„Cadrul a fost schimbat la nivel național, prin pachetul fiscal intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026 și prin ordonanța din decembrie 2025, care a modificat regulile pentru noul an. Iar mesajul public a fost limpede: Cine nu se conformează riscă să piardă bani prin transferuri de la bugetul de stat.

Pe scurt: S-au schimbat regulile la nivel central, dar primarii au rămas să gestioneze nota de plată. Cu alte cuvinte, presiunea deficitului a fost împinsă către nivel local. Un alt aspect important: Taxele locale plătite de oameni nu reprezintă grosul banilor într-un buget local, mai ales în zonele dezvoltate”, spune șeful CJ Ilfov.

Conform acestuia, bugetele locale stau, în principal, pe două motoare: economia reală (impozitul pe venit care se redistribuie către comunități) și investițiile și fondurile europene.

El susține că, „dacă vrem administrații locale puternice fără să-i cocoșăm pe oameni, există soluții mai sănătoase”:

Să rămână în comunități mai mult din impozitul pe venit;

Creșterea veniturilor prin economie, nu prin poveri pe populație.

Investiții, locuri de muncă, un climat fiscal predictibil și atractiv”.

„Nu trageți în primari pentru o decizie luată la centru. Primarii țin comunitățile în picioare, zi de zi”, adaugă liberalul.

Mesajul lui Thuma se înscrie în aceeași linie critică cu cel al primarului PSD al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, care acuză că „primarii rămân cu înjurăturile pentru că au crescut taxele locale, iar banii merg către bugetul naţional”.