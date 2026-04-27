Lider PNL, despre scenariile post-moțiune. „Nu excludem varianta alegerilor anticipate”

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat luni că pentru partidul său „soluția este opoziția” în cazul în care moțiunea anunțată de PSD și AUR va duce la demiterea Guvernului Bolojan, dar că liberalii nu exclud nici scenariul alegerilor anticipate.

„A face discuții om la om nu înseamnă nimic spectaculos, nu înseamnă nimic surprinzător”, a spus Fenechiu, luni, în cadrul unor declarații de presă la Parlament, precizând că liberalii vor purta discuții cu parlamentari din alte grupuri pentru a se asigura că Guvernul Bolojan va supraviețui moțiunii.

Întrebat ce va face PNL dacă este demis actualul Guvern, liderul senatorilor liberali a amintit că formațiunea a stabilit în forurile interne „să nu mai existe colaborare cu Partidul Social Democrat” într-un astfel de scenariu.

„Fără îndoială, soluția este opoziția și nu excludem varianta alegerilor anticipate. Sper să nu îi dezamăgesc pe cei care trăiesc cu impresia că ne temem foarte tare. Eu cred că pozițiile exprimate de Ilie Bolojan în strategia reformistă pe care a abordat-o și modul în care vedem că se mișcă lucrurile în societatea românească arată că în momentul acesta PNL este pe un trend crescător, că există români mulți care își doresc reformă”, a adăugat Daniel Fenechiu.

„Sunt și membri ai PSD care nu sunt foarte încântați”

Liderul grupului PNL din Senat a spus că „sunt social-democrați, sunt membri AUR, sunt de peste tot oameni care nu sunt de acord” cu moțiunea de cenzură anunțată luni de PSD și AUR.

„Sunt și membri ai Partidului Social Democrat care nu sunt foarte încântați de această decizie pe care a luat-o conducerea Partidului Social Democrat, dar eu sunt un parlamentar cu destul de multă experiență și știu că orice parlamentar, în momentul în care votează altfel decât stabilește partidul lui, se supune la niște repercusiuni, în orice partid politic, și atunci, din punctul ăsta de vedere, sunt mai complicate analiza și mai complicată o posibilă susținere”, a mai declarat Daniel Fenechiu.

PSD și AUR au anunțat luni că vor depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar până seara doar grupul parlamentar PACE – Întâi România a confirmat că susține demersul. Împreună au 231 de voturi în Parlament, cu 1 mai puțin decât numărul necesar pentru demiterea Guvernului.