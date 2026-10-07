Un lider PNL numește varianta de guvern pe care partidul ar susține-o „fără rezerve”

Deputatul PNL Alexandru Muraru a declarat că liberalii ar susține „fără rezerve” învestirea guvernului Luca Niculescu dacă acesta ar fi alcătuit din „oameni fără carnet de partid”.

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Liberalul a susținut, miercuri, la Euronews, că varianta „de dorit” pentru PNL ar fi un guvern format din tehnocrați, dar a acuzat PSD că „vrea să guverneze cu orice chip”.

„Asta este opțiunea de dorit, pe care noi am susține-o fără rezerve, ca un cabinet construit în jurul lui Luca Niculescu, cu oameni din diverse domenii, fără carnet de partid, să fie soluția. Ați văzut că și USR, cred, ar susține acest lucru, UDMR a spus deja, noi am spus mai demult că susținem acest lucru. PSD vrea să guverneze cu orice chip”, a declarat Alexandru Muraru.

Muraru: PSD trebuie să spună foarte clar dacă vrea să guverneze sau nu

Deputatul PNL susține că „nu există un partid care să aibă experiență în a controla și ulterior a demola un guvern tehnocrat, așa cum are PSD”, și a oferit drept exemplu perioada Guvernului Dacian Cioloș.

„Din punctul meu de vedere, PSD trebuie să spună foarte clar. Dacă vrea să guverneze, trebuie să își asume guvernarea și să vadă cum găsește susținere. Dacă vrea în opoziție, atunci să își asume opoziția. Dacă vrea să susțină un guvern tehnocrat, atunci trebuie să spună în ce condiții și pentru ce program”, a adăugat Alexandru Muraru.

Negocieri între premierul desemnat și partidele fostei coaliții

Luca Niculescu, candidatul la funcția de premier, se va întâlni joi cu partidele fostei coaliții, în încercarea de a obține susținere pentru învestirea unui nou guvern.

Potrivit informațiilor HotNews, PSD o să îi propună cele 10 măsuri pentru relansarea economică pe care le-au votat social-democrații în ședința de la Sinaia.

„Ne dorim să vedem dacă există o dorință reală a premierului desemnat de a decupla România de la politicile falimentare marca Bolojan sau marca PNL-USR”, a declarat Sorin Grindeanu.

Pentru ca el și guvernul pe care îl va propune să fie învestiți, Luca Niculescu va avea nevoie de 233 de voturi în Parlament.