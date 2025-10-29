Lider PNL, ultimatum pentru PSD: „A trecut linia roşie. Şantajul asupra premierului Ilie Bolojan este o ruşine politică şi o ameninţare la adresa statului de drept”

„PSD a trecut linia roșie. Șantajul asupra premierului Ilie Bolojan este o rușine politică și o amenințare la adresa statului de drept”, afirmă deputatul Alexandru Muraru, lider al PNL Iaşi și vicepreședinte pentru zona Nord-Est în cadrul partidului, în contextul înmulțurii atacurilor reciproce dintre cele două formațiuni aflate în coaliția de guvernare.

Muraru a denunțat, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook, un şantaj „în toată regula” la adresa șefului guvernului.

El afirmă că România nu poate fi condusă „de frică sau prin ameninţări” și consideră că este „timpul ca PSD să aleagă: vrea să fie parte a reformei sau parte a problemei”.

În ultima perioadă, între liderii coaliției de guvernare au apărut o serie de tensiuni, pe fondul reformei dorite de premierul Ilie Bolojan în administrația locală și pe tema proiectului de lege privind reforma pensiilor magistraților. În urma criticilor care i-au fost adresate din tabăra PSD, Bolojan i-a invitat să vină cu alte soluții, pe care le cred mai bune, la problemele României, inclusiv cu crearea unei noi majorități guvernamentale, în urma unei moțiuni de cenzură.

Mesajul lui Alexandru Muraru:

„ Ceea ce vedem zilele acestea nu mai este politică, este șantaj în toată regula. Declarațiile Liei Olguța Vasilescu și atacurile orchestrate de PSD la adresa premierului Ilie Bolojan nu sunt simple «divergențe de opinie». Sunt mesaje venite dinspre rețelele obscure din magistratură, care, prin interpuși politici, încearcă să blocheze reforma statului și să mențină privilegiile de castă.

Ceea ce vedem zilele acestea nu mai este politică, este șantaj în toată regula. Declarațiile Liei Olguța Vasilescu și atacurile orchestrate de PSD la adresa premierului Ilie Bolojan nu sunt simple «divergențe de opinie». Sunt mesaje venite dinspre rețelele obscure din magistratură, care, prin interpuși politici, încearcă să blocheze reforma statului și să mențină privilegiile de castă. Premierul Ilie Bolojan are curajul să facă ceea ce alții doar au promis: să reformeze sistemul, să taie pensiile speciale, să pună ordine în buget și să redea încrederea oamenilor în statul român.

De aceea este atacat. De aceea este amenințat.

PSD, incapabil să se desprindă de rețelele care i-au servit puterea, preferă să pună în pericol stabilitatea guvernului și credibilitatea României în fața Europei doar pentru a-și proteja privilegiile. Asta înseamnă iresponsabilitate. Asta înseamnă dispreț pentru cetățeni.

PNL îl susține ferm pe Ilie Bolojan. România are nevoie de lideri care spun „nu” presiunilor, nu de politicieni care se pleacă în fața grupurilor de interese.

A încerca să dobori un guvern pentru că vrea să facă ordine în justiție și în pensiile speciale înseamnă să ataci chiar esența democrației.

România europeană și liberală nu poate fi condusă de frică sau prin amenințări. Este timpul ca PSD să aleagă: vrea să fie parte a reformei sau parte a problemei.”

Atacuri în rafală lansate de Grindeanu

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a susținut marți seară că prin eventuala numire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier riscăm „să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii” și să „ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic”. Astfel, Grindeanu i-a solicitat premierului să renunțe la propunere, susținând, printre altele, că Executivul este „deja plin de voci anti-americane și critice la adresa Administrației Trump”.

Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației Dăruiește Viață, a fost nominalizată de prim-ministrul Ilie Bolojan pentru ocuparea postului de vicepremier vacant, liber după demisia lui Dragoș Anastasiu. Propunerea a fost înaintată marți președintelui Nicușor Dan, iar miercuri șeful statului a semnat decretul de numire.

În cursul serii de miercuri, Grindeanu a revenit cu un nou atac la adresa Guvernului, de data aceasta în contextul retragerii parțiale a trupelor americane din România. El a reproșat premierului Ilie Bolojan și miniștrilor USR de la Apărare și Externe cum au comunicat public pe acest subiect. Liderul PSD a spus că Bolojan a fost mai preocupat să desemneze un vicepremier cu „poziții anti-americane”, referire la Oana Gheorghiu.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan nu are niciun mesaj pe această temă de major interes public și contribuie la adâncirea confuziei în plan bilateral. Singura sa preocupare publică, în aceste zile, a fost desemnarea pentru funcția de vicepremier a unei persoane care, chiar dacă are rezultate în activitatea din societatea civilă, adâncește – prin pozițiile sale anti-americane exprimate anterior – îndoiala în relația cu Partenerul Strategic”, a scris Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

În mesajul său de miercuri seară, Grindeanu l-a criticat inclusiv pe Andrei Muraru, ambasadorul României la Washington, care este și fratele lui Alexandru Murare.

„Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, transmite sec poziția unei părți a Congresului SUA. (…) Securitatea României și a românilor nu poate fi tratată superficial și cu amatorism politic. (…) În acest context, solicit de urgență o informare oficială în Parlament din partea prim-ministrului, ministrului Afacerilor Externe și ministrului Apărării, care trebuie să prezinte inclusiv un plan concret de asigurare a capacităților de descurajare și apărare pe Flancul Estic”, a susținut liderul interimar al social-democraților.