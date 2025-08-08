Lider PSD, despre proiectul privind Pilonul 2 de pensii: „«Sensibilitatea» guvernului Bolojan la lobby-ul privat devine tot mai vizibilă”

Senatoarea Victoria Stoiciu, vicepreședintă PSD, a vorbit despre proiectul de lege privind pensiile private, vineri, într-o postare pe Facebook, și a acuzat guvernul Bolojan că „vine acum cu un pachet pe placul industriei financiare”.

Pe agenda cabinetului condus de Ilie Bolojan s-a aflat vineri un proiect de lege care prevede că milioanele de români cu pensii private Pilonul II, obligatoriu și Pilonul III, facultativ) nu vor mai putea să-și retragă toți banii o dată. Surse din Guvern au declarat pentru HotNews că adoptarea inițiativei a fost amânată cu o săptămână pentru a fi extinsă aria de consultare.

„«Sensibilitatea» guvernului Bolojan la lobby-ul privat devine tot mai vizibilă. După ce a «păsuit» industria jocurilor de noroc, vine acum cu un pachet pe placul industriei financiare. Mesajul e simplu: când interesele marilor jucători se bat cap în cap cu interesul public, oamenii pierd”, a declarat Victoria Stoiciu.

Social-democrata spune că „pilonul II n-a fost niciodată despre oameni, ci despre fonduri”.

„De la început, arhitectura lui a fost croită în jurul unor idei convenabile administratorilor: contribuție obligatorie, unde banii curg indiferent de încrederea oamenilor în sistem, comisioane ridicate, condiții discutabile. Acum se apasă pe accelerație. Eliminarea retragerii integrale și împingerea către rente viagere derizorii nu protejează „viitorul pensionarului”; protejează interesul financiar al administratorilor”, a adăugat Stoiciu.

Senatoarea PSD a sugerat că efectele deciziei se vor reflecta în opțiunile electoratului.

„Politic vorbind, e un autogol: companiile nu votează. Oamenii votează. Nu mai departe de 2028”, a conchis senatoarea Victoria Stoiciu, vicepreședintă PSD.

Victoria Stoiciu nu este singura voce din partidele de guvernământ care critică inițiativa. Liderul UDMR, care susține că în coaliție nu au existat consultări pe acest subiect, a afirmat că „statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii!”.

„Pensia privată este economisirea cetățeanului – de aceea doar el poate decide cum dispune de suma depusă. Nici Guvernul, nici instituțiile statului nu pot stabili reguli în această privință. În coaliție nu au avut loc consultări privind o nouă reglementare, iar UDMR respinge orice propunere care ar limita drepturile cetățenilor care contribuie la fondurile private de pensii”, a mai declarat Kelemen Hunor, vineri, pe Facebook.