Lider USR, atac virulent la PSD, după întâlnirea lui Ciolacu cu Arsene la hotelul de lux din Italia: „Șmecherie pe Lago di Garda”

Deputatul USR Cătălin Drulă a avut miercuri o reacție extrem de critică la adresa liderilor PSD, denunțând „șmecheriile” acestora.

Comentariile fostului lider al Uniunii Salvați România vin în contextul fotografiilor publicate de HotNews de la întâlnirea din Italia, de la un hotel de lux de pe malul Lacului Garda, dintre Marcel Ciolacu și Ionel Arsene, fost lider PSD Neamț condamnat definitiv și dat în urmărire internațională.

„Când eram eu mic, în cartier, derbedeii aveau o schemă – te împingeau și dup-aia strigau «ce faci, mă, dai în mine?!». Cam asta face Grindeanu cu voluptate zilele astea: golănie de doi bani. Pentru că ăsta e sistemul de valori în PSD, «să-i faci pe fraieri». Șmecherie pe Lago di Garda (unde se vede Ciolacu cu fugarul Arsene), șmecherie pe jetul privat Nordis, șmecherie de aia Patek Philippe la încheietură de 100 mii de euro”, a scris Drulă, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

„PSDiștii sunt emanația unui sistem de valori care există în societatea noastră și care a corupt multe minți și suflete de-a lungul deceniilor (să nu zic secole). Într-un fel, în acest sistem de valori, ei sunt elită. Cremă. Cei mai buni la șmecherie că doar așa s-au cățărat în fruntea statului. De partea ailaltă sunt fraierii. Cei buni de fraierit. Cei care muncesc cinstit, nu ciordesc, au valori corecte pe care le dau și copiilor lor”, mai afirmă deputatul USR.

Acuzații la adresa lui Grindeanu: „Ce spune el e fix pe dos”

Fostul lider USR mai acuză că „golănia atinge zilele astea cote paroxistice în ieşirile lui Grindeanu”.

„Cucul de la PSD e mai nou la oră fixă în conferinţă de presă. Ce spune el e fix pe dos, e o lume răsturnată, unde albul e negru şi negrul e alb. Penalii sunt useriştii. Oameni care se opun penalilor sunt pesediştii. Autostrăzi face PSD, USR nu face autostrăzi. Bine face PSD, USR face rău”, a mai afirmat Drulă.

Conform acestuia, „tupeul golanilor e maxim când au impunitate”.

„Când ştiu că poliţia e slabă în cartier, că şi dacă-s prinşi justiţia le dă drumul, se umflă biscuiţii sub ei (ia uite, Sorine, că ştiu şi eu expresii de cartier) şi îşi umflă pieptul în timp ce mint şi fură. Asta e România de acum, din păcate. Un cartier în care golanii îşi fac de cap. Cu Lia (referire la Lia Savova, șefa ÎCCJ, n.r.) şi reţelele pesedisto-thumiste de influenţă. Cu instituţii capturate, precum ANI, care fac justiţie selectivă pe reguli strâmbe. Pentru că protecţia adevărată într-un cartier dominat de mafie nu ţi-o dă legea (legea o facem şi aplicăm noi, băiete), ci supunerea faţă de mafie: «eşti cu noi, faci ce trebuie, nu ţi se întâmplă nimic»”, a conchis Cătălin Drulă.

Ciolacu, întâlnire cu Arsene la un hotel de lux de pe malul lacului Garda

HotNews a publicat miercuri fotografii de la întâlnirea dintre Marcel Ciolacu și Ionel Arsene. Cei doi au petrecut câteva zile împreună cu familiile lor la Villa Cortine Palace, hotel de lux de pe malul Lacului Garda, în nordul Italiei.

Imaginile îi surprind pe cei doi la micul dejun la hotelul la care o cameră costă minim 800 de euro pe noapte. Arsene și-a lăsat între timp barbă și poartă ochelari mari de soare.

Fostul lider PSD Neamț figurează în continuare pe lista celor mai căutați români de pe site-ul Poliției Române. El a fugit din țară înainte să fie condamnat definitiv la 6 ani și 8 luni de închisoare.

Italia a respins extrădarea lui Ionel Arsene pe motiv că suferă de „tulburare depresivă severă” și de un „risc foarte mare” să se sinucidă dacă ar fi încarcerat într-un penitenciar din România.