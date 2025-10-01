Liderii coaliției se întâlnesc azi din nou pentru a dezbate reforma administrației locale. După mai bine de o lună de discuții, nu există nicio decizie

Liderii coaliției se întâlnesc miercuri, de la ora 14.00, pentru a doua oară săptămâna asta, pentru a continua discuțiile legate de reforma administrației publice. Ședința liderilor coaliției are loc înainte de ședința de Guvern de la ora 16:00, în care va fi adoptată rectificarea bugetară.

În ședința coaliției de miercuri, liderii vor finaliza ultimele detalii legate de rectificarea bugetară, care urmează să fie adoptată într-o ședință de Guvern extraordinară convocată la ora 16:00.

Un alt subiect aflat însă pe agenda liderilor PSD, PNL, UDMR și USR este reforma administrației publice, atât cea centrală, cât și cea locală. Reforma ar fi trebuit să facă parte inițial din pachetul al doilea de măsuri menite să aducă mai mulți bani la buget, dar pentru nu s-a ajuns la un consens în coaliție, discuția a fost amânată.

Liderii au fost chemați și la Cotroceni de președintele Nicușor Dan pentru a discuta despre modul în care va fi făcută reforma administrației. Atunci, concluzia a fost că decizia, cel puțin în coaliție, trebuia luată până pe 15 septembrie.

Ce vrea PSD versus ce cere Bolojan

În timp ce premierul Bolojan susține că e nevoie de tăieri de personal, mai exact spune că e nevoie ca 13.000 de bugetari să fie disponibilizați, PSD cere tăieri de cheltuieli, astfel încât fiecare instituție să poată decide de unde face reduceri. „Asta nu exclude și o anumită reducere de personal”, a explicat Sorin Grindeanu, șeful interimar al PSD, marți la Parlament.

Tot Grindeanu a spus că își dorește ca reforma administrației locale și centrale să fie discutate la pachet:

„Dacă vorbim despre reformă, eu cred că trebuie să cuprindă și multe alte lucruri, nu doar concedieri și dat oameni afară. Lucrurile astea trebuie să se întâmple și în administrația locală, și în administrația centrală. Fiindcă avem ministere care au foarte multe deconcentrate în județe, care pot să fie comasate, restructurate”.

Președintele spune că e nevoie de echilibru în sistem

Marți, într-o conferință de presă susținută la Timișoara, președintele Nicușor Dan a spus că reforma administrației este o „problemă vastă cu multe aspecte”.

„Dacă ne uităm la întreg sistem administrativ local și central vedem că existe zone unde trebuie să fie ieșiri din sistem, precum există zone în care trebuie mai mulți oameni în sistem, de exemplu pe partea din poliție responsabilă de securitate publică. E nevoie ca noi să echilibrăm sistemul”.

El a declarat că e nevoie ca din anumite instituții să plece oameni, dar și că e nevoie de reduceri de cheltuieli pe alte segmente, cum ar fi bunuri și servicii, etapizare de investiții. De asemenea, el a spus că e nevoie ca România să se reîntoarcă la o lege a salarizării unice.

„Sunt sigur că în coaliție se va găsi echilibru ca să avem o decizie comună asumată”, a adăugat șeful statului.

