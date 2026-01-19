Liderii coaliției se întâlnesc luni pentru prima oară în 2026 / Ce au pe agendă

Liderii partidelor de la guvernare se vor reuni luni la Palatul Victoria pentru a discuta despre bugetul pe anul 2026 și despre asumarea răspunderii pentru pachetul de reforme în administrația publică.

De la ora 13:00, liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale se vor pune la aceeași masă pentru a discuta în primul rând despre proiectul de reformă a administrației publice.

Proiectul care a creat nemulțumiri luni în șir în coaliție a fost publicat de către Ministerul Dezvoltării în 13 ianuarie, după 6 luni de discuții.

Reforma vizează reducerea cheltuielilor din administrație și prevede, printre altele:

scădere cu 10% a cheltuielilor de personal din administrația publică centrală, fără să fie afectate salariile de bază ale angajaților, prin reorganizarea instituțiilor, reducerea de sporuri sau tăieri de posturi

reducerea cu 25% a posturilor din instituțiile prefectului, cu 30% a numărului maxim de posturi din primării, precum și reducerea numărului de polițiști locali în funcție de numărul de locuitori

eliminarea a 6.102 de posturi de consilieri personali angajați la cabinetele demnitarilor

reducerea numărului de membri ai consiliului de administrație pentru Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, precum și pentru Agenția Națională pentru Locuințe

limitarea mandatelor înalților funcționari publici la maximum două în cadrul acelorași instituții

Pentru a intra în vigoare aceste prevederi, premierul Bolojan trebuie să-și angajeze răspunderea asupra proiectului în Parlament. În ședința de azi, liderii coaliției vor discuta despre calendarul asumării.

În cadrul aceleiași ședințe comune din Parlament ar urma să fie votați și Avocatul Poporului, și președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

Adoptarea bugetului național întârzie

Tot în ședința de la guvern, reprezentanții partidelor de la guvernare vor discuta și despre bugetul pentru 2026.

Guvernul Bolojan a intrat în 2026 fără a fi finalizat bugetul național, așa cum se întâmplă în mod uzual. Inițial, ar fi trebuit să fie adoptat la finalul lunii ianuarie sau începutul lunii februarie. Acum, ar urma să fie adoptat în a doua jumătate a lunii februarie.

Săptămâna trecută, premierul Bolojan a avut întâlniri cu reprezentanții tuturor ministerelor pentru a analiza situația bugetară.









