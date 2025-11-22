Liderii europeni, mobilizare de urgență sâmbătă pentru un răspuns la planul american de pace

Ucraina și aliații săi europeni se mobilizează sâmbătă pentru a găsi rapid un răspuns la planul american care vizează să pună capăt invaziei rusești care durează de aproape patru ani, după ce Donald Trump l-a somat pe Volodimir Zelenski să îl accepte în câteva zile, transmite AFP.

„Va trebui să-i placă, iar dacă nu-i place, atunci, știți, vor trebui să continue să lupte”, a replicat președintele american după ce Kievul i-a respins propunerile, considerate de mulți în Ucraina ca o capitulare.

Noua schimbare de poziție a lui Donald Trump cu privire la cel mai sângeros conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial, acest document în 28 de puncte care prevede concesii teritoriale din partea Kievului și renunțarea la NATO, a provocat o frenezie a schimburilor diplomatice.

Europenii aflați la summitul G20, discuții de urgență despre Ucraina

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că liderii europeni prezenți la Johannesburg pentru summitul G20 se vor întâlni sâmbătă pentru a discuta acest subiect. Nici Donald Trump, nici Vladimir Putin nu sunt în Africa de Sud la summit.

Printre numeroasele apeluri și videoconferințe organizate în regim de urgență vineri, șeful diplomației ucrainene, Andrii Sîbiha, a declarat că a discutat cu mai mulți omologi europeni, printre care cei din Franța și Regatul Unit, despre „următorii pași” de urmat.

Cu Ucraina aflată acum sub o mare presiune să accepte cadrul acordului de pace negociat de SUA și Rusia, Zelenski a discutat deja de urgență vineri cu liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii.

Reiterând mesajul transmis insistent de europeni în ultimele două zile, ministra de interne britanică Yvette Cooper a insistat asupra faptului că este de datoria Ucrainei să „își determine viitorul” și a făcut apel la „un armistițiu complet”, urmat de negocieri.

Aliații Ucrainei vor încerca să „consolideze” planul SUA de a pune capăt războiului cu Rusia atunci când se vor întâlni la summitul G20 din Africa de Sud, a declarat premierul britanic Keir Starmer, potrivit BBC.

Înaintea discuțiilor de la G20, Starmer a spus că liderii reuniți vor „discuta propunerea actuală și, în sprijinul eforturilor președintelui Trump pentru pace, vor analiza modul în care putem consolida acest plan pentru următoarea fază a negocierilor”.

„Nu a trecut nicio zi în acest război în care Ucraina să nu fi cerut Rusiei să pună capăt invaziei ilegale, să-și retragă tancurile și să depună armele. Ucraina este gata să negocieze de luni de zile, în timp ce Rusia a blocat procesul și și-a continuat campania ucigașă. De aceea trebuie să colaborăm cu toții, atât cu SUA, cât și cu Ucraina, pentru a asigura o pace justă și durabilă odată pentru totdeauna.”

Putin amenință, Zelenski spune că nu-și va trăda niciodată țara

În timp ce europenii, din nou ținuți la distanță, se străduiesc să-și strângă rândurile, președintele rus Vladimir Putin a susținut că planul american ar putea „servi drept bază pentru o soluționare pașnică definitivă” a conflictului.

În cazul unui refuz din partea Ucrainei, „evenimentele care au avut loc la Kupiansk se vor repeta inevitabil în alte sectoare cheie ale frontului”, a amenințat el, referindu-se la un oraș din estul Ucrainei, a cărui capturare a fost revendicată joi de armata sa. „Ucraina și aliații săi europeni încă se amăgesc”, a susținut Putin.

Propunerile din planul cu 28 de puncte, printre care mai multe pretenții formulate de Kremlin de multă vreme, îi pune pe ucraineni într-o situație prezentată în termeni foarte gravi de președintele Zelenski într-un discurs vineri.

„Ucraina s-ar putea confrunta cu o alegere foarte dificilă: pierderea demnității sau riscul de a pierde un partener cheie”, Statele Unite, a declarat el, considerând că țara sa traversează „unul dintre cele mai dificile momente din istoria sa”.

Propunerile americane prevestesc „o viață fără libertate, fără demnitate, fără justiție”, a adăugat Zelenski. „Voi prezenta argumente, voi convinge, voi propune alternative”, a mai spus el, adăugând: „Nu voi trăda niciodată (…) jurământul meu de loialitate față de Ucraina”.

„Este clar că toate acestea nu sunt deloc bune pentru Ucraina. Trebuie pur și simplu să luptăm, să ne luptăm. Nu există altă soluție”, a declarat Volodimir Oleksandrovytch, un pensionar de 75 de ani cu care a vorbit France Presse la Kiev.