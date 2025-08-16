Liderii europeni s-au consultat toată dimineața și au venit cu un mesaj după întâlnirea Trump-Putin / Ce spun ei că nu este negociabil

După ce Donald Trump i-a informat despre ce a vorbit cu Vladimir Putin, liderii europeni s-au consultat sâmbătă dimineață și au transmis un mesaj prin care salută eforturile de pace și spun că sunt gata să colaboreze pentru un summit trilateral, însă au subliniat că există niște condiții.

Anterior Donald Tusk a spus că acest comunicat comun a fost pregătit după ce liderii europeni au evaluat informațiile primite de la Donald Trump și au ascultat ce are de spus Volodimir Zelenski.

Liderii au salutat eforturile președintelui Trump de a opri uciderile din Ucraina, de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei și de a realiza o pace justă și durabilă, se spune în comunicatul semnat de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și de liderii europeni Emmanuel Macron (Franța), Giorgia Meloni (Italia), Friedrich Merz (Germania), Keir Starmer (Marea Britanie), Alexander Stubb (Finlanda), Donald Tusk (Polonia) și Antonio Costa (președinte al Consiliului European).

„După cum a afirmat președintele Trump, „nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord”. După cum a preconizat președintele Trump, următorul pas trebuie să fie acum continuarea discuțiilor, inclusiv cu președintele Zelenski, cu care se va întâlni în curând. Suntem, de asemenea, pregătiți să colaborăm cu președintele Trump și cu președintele Zelenski în vederea organizării unui summit trilateral cu sprijinul Europei”, se spune în comunicat.

Ce spun liderii europeni că nu este negociabil

Liderii europeni au transmis însă și mesajul că pacea nu poate fi obținută în orice condiții:

Suntem convinși că Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide pentru a-și apăra în mod eficient suveranitatea și integritatea teritorială. Salutăm declarația președintelui Trump potrivit căreia SUA sunt pregătite să ofere garanții de securitate. Coaliția Voinței este pregătită să joace un rol activ.

Nu ar trebui impuse restricții asupra forțelor armate ale Ucrainei sau asupra cooperării acesteia cu țări terțe.

Rusia nu poate exercita dreptul de veto asupra aderării Ucrainei la UE și NATO.

Ucraina va fi cea care va lua decizii cu privire la teritoriul său. Frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță.

„Sprijinul nostru pentru Ucraina va continua”

„Suntem hotărâți să facem mai mult pentru a menține Ucraina puternică, în vederea încetării luptelor și a instaurării unei păci juste și durabile.

Atâta timp cât uciderile din Ucraina continuă, suntem pregătiți să menținem presiunea asupra Rusiei. Vom continua să întărim sancțiunile și măsurile economice mai ample pentru a exercita presiune asupra economiei de război a Rusiei până când se va instaura o pace justă și durabilă.

Ucraina poate conta pe solidaritatea noastră neclintită în eforturile noastre de a obține o pace care să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”, se mai subliniază în comunicat.