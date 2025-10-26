Liderii Thailandei și Cambodgiei au semnat un armistițiu în prezența lui Trump: „Toată lumea a fost uimită”

Donald Trump între premierii Cambodgiei și Thailandei după ce aceste două țări au semnat un armistițiu. Foto: Mohd Rasfan / AP / Profimedia

Liderii Thailandei și Cambodgiei au semnat duminică un acord de încetare a focului consolidat, în prezența președintelui american Donald Trump, a cărui intervenție în conflictul frontalier dur dintre cele două țări i-a adus o nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace, transmite Reuters.

Acordul se bazează pe armistițiul semnat în urmă cu trei luni, după ce Trump i-a sunat pe liderii de atunci ai celor două țări, îndemnându-i să pună capăt ostilităților, riscând altfel ca negocierile comerciale cu Washingtonul să fie suspendate.

Ambele părți se acuză reciproc pentru declanșarea loviturilor reciproce de rachete și artilerie grea care a durat cinci zile, soldat cu cel puțin 48 de morți și aproximativ 300.000 de persoane strămutate temporar, în cele mai grave lupte din istoria recentă de acolo.

Trump s-a prezentat drept un pacificator global în timpul celui de-al doilea mandat al său, iar decizia sa de a susține eforturile de mediere ale premierului malaysian Anwar Ibrahim l-a determinat pe premierul cambodgian Hun Manet să-l nominalizeze pentru Premiul Nobel, lăudându-i „extraordinara abilitate politică”.

Trump: Toată lumea a fost uimită

La o ceremonie organizată în cadrul summitului blocului ASEAN din Asia de Sud-Est, la Kuala Lumpur, pe un fundal acoperit cu însemnele SUA și cuvintele „Delivering Peace” (Aducând pacea), Trump i-a numit pe cei doi lideri curajoși, adăugând că armistițiul pe care l-a negociat a salvat „milioane de vieți”.

„Datorită angajamentului ferm al Americii față de stabilitate și pace în această regiune și în toate regiunile în care putem face acest lucru, administrația mea a început imediat să lucreze pentru a preveni escaladarea conflictului”, a spus Trump, descriind acordul ca un tratat de pace.

„Tocmai am încheiat și anunțat acordul. Toată lumea a fost uimită că am reușit să îl încheiem atât de repede”, a spus el, menționând că Națiunile Unite nu au fost implicate.

Armele s-au oprit în mare parte de-a lungul frontierei, deși ambele părți s-au acuzat frecvent reciproc de încălcări ale armistițiului, pe care acordul îmbunătățit încearcă să le prevină.

Ce prevede acordul dintre Thailanda și Cambodgia

Cele două țări, într-o declarație comună, s-au angajat să înființeze o echipă de observatori ASEAN, să reducă tensiunile militare și să retragă armele grele din zona de frontieră, Thailanda acceptând să elibereze 18 prizonieri de război cambodgieni dacă măsurile vor fi puse în aplicare.

De asemenea, au convenit să coordoneze acțiunile de îndepărtare a minelor terestre, care au fost factorul declanșator al luptelor după ce un soldat thailandez a fost mutilat în timp ce patrula la frontieră. Thailanda a acuzat Cambodgia, una dintre țările cu cele mai multe mine terestre din lume, că a amplasat noi muniții, lucru pe care aceasta îl neagă.

„Această declarație reflectă voința noastră de a rezolva diferențele în mod pașnic, cu respectarea deplină a suveranității și integrității teritoriale”, a declarat prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul.

Hun Manet a afirmat că aceasta demonstrează că conflictele trebuie soluționate pașnic, „indiferent cât de dificilă sau complexă ar fi disputa noastră”.

Acordul reprezintă o realizare importantă pentru Trump, a cărui administrație s-a implicat în acest an în eforturile de mediere din Gaza, între Armenia și Azerbaidjan și într-un scurt conflict între India și Pakistan, în timp ce a făcut presiuni pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, lucru care, după cum a spus el, s-a dovedit a fi mai dificil decât anticipase.