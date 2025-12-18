Liderii UE au căzut de acord să lucreze la opțiunea de utilizare a activelor rusești pentru a finanța Ucraina. Varianta preferată de Zelenski

Clădirea Consiliului European din Bruxelles, pe care a fost arborat drapelul Ucrainei pentru a marca trei ani de la începutul războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, în timpul reuniunii miniștrilor de Externe ai Uniunii Europene, la 25 februarie 2025, Belgia. Foto: Martin Bertrand / imago stock&people / Profimedia

Liderii UE au convenit în cadrul summitului de joi de la Bruxelles să lucreze la opțiunea de finanțare a Ucrainei în perioada 2026-2027 prin utilizarea activelor rusești înghețate, mai degrabă prin împrumuturi comune, potrivit anunțului făcut de prim-ministrul polonez Donald Tusk, citat de Reuters.

Comisia Europeană propusese utilizarea activelor înghețate ale băncii centrale ruse pentru a garanta un împrumut uriaș pentru Kiev, însă miercuri seara opiniile erau împărțite. Premierul Poloniei susține că între timp s-a ajuns la un consens pentru explorarea opțiunii.

„Cu siguranță, căutăm un progres, iar acest progres înseamnă că toată lumea este de acord că merită să încercăm și că utilizarea activelor rusești pentru Ucraina ar fi justificată și bună pentru Europa, dar unele țări vor lupta până la capăt pentru a maximiza garanțiile pentru ele însele”, le-a spus Tusk reporterilor.

„Această declarație conform căreia cu toții dorim să folosim activele rusești pentru Ucraina a fost făcută și nu cred că va reveni cineva asupra ei”, a spus liderul polonez, în timpul unei pauze de la summit.

„Avem în față multe ore de discuții tot mai tehnice”

În contextul războiului din Ucraina, la nivelul UE au fost înghețate active rusești în valoare totală de 210 miliarde de euro. Dintre acestea, 185 de miliarde sunt ținute la depozitarul central Euroclear din Belgia, care este îngrijorată că riscă să fie ținta unor represalii rusești dacă va fi de acord să elibereze fondurile pentru aplicarea planului european.

„Avem în față multe ore de discuții tot mai tehnice, deoarece țările care sunt cel mai expuse riscului de represalii financiare rusești pe viitor, în principal Belgia, dar nu numai, caută garanții”, a explicat Tusk.

„Utilizarea așa-numitei marje de manevră din bugetul UE nu inspiră entuziasm în țările cheie ale UE, așa că nu văd speranță pentru planurile de utilizare a banilor europeni în acest scop. Vom analiza mai degrabă împrumutul pentru reparații pe baza activelor rusești și vom căuta mai degrabă să oferim garanții pentru țările cele mai expuse riscului, precum Belgia, astfel încât să simtă că aceste garanții sunt serioase”, a conchis premierul Poloniei.

Varianta preferată de Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, la Bruxelles, că țara sa este pregătită pentru orice format care permite utilizarea activelor rusești înghețate de către aliații Kievului, dar că este de preferat actualul scenariu de lucru, cel al unui împrumut.

Zelenski a precizat că a discutat problema cu prim-ministrul belgian Bart de Wever, un adversar al propunerii actuale de a utiliza activele pentru a asigura un împrumut substanțial pentru Ucraina.

Joi dimineață, premierul Belgiei declarase în fața parlamentului că nu a văzut încă garanții care să răspundă preocupărilor sale privind riscurile juridice și de lichiditate și că planurile de finanțare sunt încă în schimbare „în timp ce vorbim”.