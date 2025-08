Liderul de grup parlamentar care spune că a participat „la toate demonstrațiile împotriva lui” Ion Iliescu. „A fost un politician bun, a știut ce să facă pentru el și pentru ai lui”

Liderul grupului parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților, Varujan Pambuccian, l-a descris pe Ion Iliescu drept „un personaj controversat”, care „a făcut și bine, și rău”.

Varujan Pambuccian a declarat pentru Agerpres că a auzit pentru prima oară de Ion Iliescu „de la «Europa Liberă» pe vremea lui Ceaușescu”.

„După aia am participat la toate demonstrațiile împotriva lui. E un personaj controversat și, sigur, faptul că a murit un om, am luat-o și de la minerii lui, nu poate să îmi dea o stare de bine. Mă întristează lucrul ăsta. Cred că a fost un personaj care a făcut și bine, și rău și nu cred că a fost mânat de idei rele, dar a făcut rău. Asta e. A fost educat într-o anumită perioadă, a crezut în lucrurile alea”, a adăugat Pambuccian.

El susține că a participat inclusiv la manifestația organizată împotriva lui Ion Iliescu în ianuarie 1990.

„Am participat la ea, în Piața Victoriei, și apoi am participat la toate demonstrațiile. Nu știu dacă a avut lucrul ăsta vreun efect sau nu. Am fost extrem de supărat atunci când s-a întors împotriva Regelui Mihai, dar după aia a dres și eroarea asta. Ca politician, a fost un politician bun, a știut ce să facă pentru el și pentru ai lui, pentru noi mai puțin. Încerc să nu am resentimente pentru că e vorba de moartea unui om și lucrurile astea trebuie tratate fără resentimente. Despre morți numai de bine”, a conchis Varujan Pambuccian.

Ion Iliescu s-a stins din viață, marți, la vârsta de 95 de ani. Potrivit Guvernului, miercuri și joi vor fi organizate funeralii de stat în onoarea fostului președinte. Conform programului stabilit, ceremonia de înhumare va avea loc doar în prezența familiei și persoanelor apropiate.