„Liderul suprem al Iranului a ajuns la martiriu”. Cum a anunțat presa din Iran moartea lui Ali Khamenei

Mai multe mass-media de stat iraniene confirmă moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a anunțat duminică noaptea CNN.

„Liderul suprem al Iranului a ajuns la martiriu”, a raportat duminică dimineață postul public de televiziune IRIB.

„Acest mare savant și mujahid (luptător) și-a sacrificat viața pentru a ridica Iranul… și se află în marea prezență a martirilor de sus”, a declarat agenția de știri Mehr, afiliată statului, citată de CNN.

Anunțul vine după ce SUA și Israelul au declarat că Khamenei a fost ucis în urma unei serii de atacuri comune ale celor două țări asupra națiunii.

Anterior, presa iraniană anunțase că și fiica, ginerele și nepotul ayatollahului Ali Khamenei au fost uciși în atacurile americane și israeliene.

Iranul declară 40 de zile de doliu: agenția de știri de stat

Agenția Fars a raportat că guvernul a declarat 40 de zile de doliu public în urma uciderii lui Khamenei, scrie Al Jazeera.

De asemenea, a anunțat șapte zile de sărbători legale.