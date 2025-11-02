VIDEO Liderul USR, apel la mobilizare în partid, în prezența lui Nicușor Dan: „Se căsătorește cineva în afară de domn` președinte?”

Dominic Fritz a transmis un îndemn la mobilizare în USR, duminică, la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei, făcând aluzie la declarația recentă a președintelui Nicușor Dan cu privire la intenția de a se căsători cu partenera sa, Mirabela Grădinaru.

„Vreau să vă rog, dragi prieteni, dragi colegi, în următoarele săptămâni, orice ați avea… Bine, se căsătorește cineva în afară de domn` președinte? Deci, dacă nu aveți o nuntă planificată, nu aveți niciun motiv ca în următoarele cinci săptămâni să nu faceți campanie pentru București, pentru Cătălin Drulă”, a spus președintele USR, în discursul susținut în fața lui Nicușor Dan, Cătălin Drulă și a celorlalți invitați de la evenimentul de duminică.

Într-un interviu pentru Cotidianul, Nicușor Dan a fost întrebat ce se va întâmpla mai repede – o eventuală suspendare din funcție sau căsătoria. Președintele a răspuns că se străduiește să respecte toate obligaţiile pe care le are în funcția sa „tocmai pentru a nu avea orice fel de discuţie”, potrivit Spotmedia.ro.

Referitor la căsătorie, el a spus că „desigur că se va întâmpla. Şi se va întâmpla 100%”, dar că acest pas „trebuie luat într-o perioadă de linişte şi reflecţie a vieţii tale”.

„Un angajament față de Cătălin Drulă și Nicușor Dan

În cadrul evenimentului de duminică, Dominic Fritz a mai spus că „această întâlnire este un angajament” pe care USR și-l ia „față de Cătălin Drulă, față de fostul primar general al Bucureștiului și actualul președinte, Nicușor Dan, și față de fiecare bucureștean că în următoarele cinci săptămâni vom face tot ce ține de noi, tot ce ține de fiecare dintre noi, pentru a câștiga aceste alegeri pentru București”.

„Cine l-a atacat pe Nicușor Dan, cine l-a sabotat pe Nicușor Dan, cine l-a blocat pe Nicușor Dan nu poate să aibă pretenții acum să fie succesorul lui! Și, la fel, cine a stat lângă alde Ciucă, lângă alde Ciolacu, lângă alde Crin Antonescu, cine a stat lângă ei în campanii electorale nu poate acum să pretindă să fie succesorul lui Nicușor Dan!”, a mai declarat Dominic Fritz, președinte al USR și primar al municipiului Timișoara.