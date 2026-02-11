Lindsey Vonn, a treia operație după căzătura teribilă de la Jocurile Olimpice. Mesajul și imaginile postate de schioarea americană, de pe patul de spital

Schioarea americană Lindsey Vonn a oferit noi detalii despre starea sa de sănătate, miercuri, în contextul accidentării violente pe care a suferit-o duminică pe pârtia de la Cortina d’Ampezzo, în timpul probei olimpice de coborâre în care încercase să concureze în ciuda rupturii de ligament pe care o suferise recent la Cupa Mondială.

Tripla medaliată olimpică a postat pe rețelele sociale fotografii de pe patul de spital și a precizat că astăzi a trecut prin a treia operație „și a fost un succes”.

„Succesul astăzi are o semnificație complet diferită față de acum câteva zile. Fac progrese și, deși sunt lente, știu că voi fi bine. Sunt recunoscătoare pentru tot personalul medical incredibil, prieteni, familie, care au fost alături de mine, și pentru frumoasa revărsare de dragoste și sprijin din partea oamenilor din toată lumea”, a declarat Vonn, joi seară, într-un mesaj pe Instagram.

„Felicitări imense coechipierilor mei și tuturor sportivilor din Team SUA”, a mai declarat schioarea.

Duminică, după doar circa 13 secunde din proba de coborâre de la Jocurile Olimpice de Iarnă, Vonn a pierdut controlul, după ce a tăiat linia prea strâns, a atins o poartă cu umărul și s-a răsucit în aer, suferind o căzătură violentă.

Sportiva a fost evacuată cu elicopterul, iar autoritățile italiene au anunțat ulterior că are o fractură la picior. După aproximativ 36 de ore de la incident, Vonn a povestit lumii despre „fractura complexă de tibie” pe care a suferit-o și despre drumul lung spre recuperare care o așteaptă, potrivit The Athletic.

Ea a spus că nu regretă că a încercat să schieze la Jocurile Olimpice cu o ruptură de ligament încrucișat anterior și a insistat că episodul de la Cortina d’Ampezzo nu are nicio legătură cu această accidentare.